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OTP और चालान के फेर में फंसा यूज्ड कार कारोबार, साइबर फ्रॉड की आशंका में वाहन मालिक पीछे खींचते हैं कदम

यूज्ड कारों के कारोबारी को री-रजिस्ट्रेशन और पुराने चालान के कारण परेशान होना पड़ रहा है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट...

SECOND HAND CAR DEALERS, PENDING CHALLAN ON SECOND HAND CAR
OTP और चालान के फेर में फंसा यूज्ड कार कारोबार. (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 7:56 PM IST

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जयपुर : सेकंड हैंड कारों का कारोबार करने वाले डीलर्स इन दिनों गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन और पुराने चालान की समस्या से परेशान हैं. इस कारण डीलर्स जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं ताकि उनकी परेशानी केंद्र सरकार समझ सके. यूज्ड कार खरीदने के बाद वाहन को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया में OTP की जरूरत पड़ती है, लेकिन साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के कारण कई वाहन मालिक फोन पर OTP बताने से कतरा रहे हैं. इससे डीलर्स को गाड़ियों के कागजी काम पूरे कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्थान यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भाटिया का कहना है कि एक गाड़ी को ट्रांसफर करवाने के लिए करीब 5 OTP की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कई बार वाहन मालिक डर जाता है और ओटीपी देने में कतराता है. इसके समाधान के लिए एसोसिएशन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा पुराने चालान की जानकारी समय पर नहीं मिलने से भी उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

इनका ये है कहना (ETV Bharat Jaipur)

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OTP बताने से बच रहे : भाटिया का कहना है कि यूज्ड कारों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिक की ओर से OTP की जरूरत पड़ने पर भी डीलर्स को परेशानी हो रही है. साइबर अपराध के डर से लोग किसी दूसरे व्यक्ति को OTP बताने से बच रहे हैं. ऐसे में डीलर और वाहन मालिक के बीच प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर परेशानी बढ़ जाती है. एसोसिएशन ने मांग रखी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक OTP हो ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो सके.

सुरक्षित माध्यम से प्रक्रिया : सेकंड हैंड कार बाजार कारोबारी राकेश गर्ग का कहना है कि री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. OTP की जरूरत होने पर वाहन मालिक स्वयं सुरक्षित माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकें, यदि वाहन मालिक को अपना OTP किसी डीलर या अन्य व्यक्ति को बताने की जरूरत न पड़े और वह खुद अधिकृत प्लेटफॉर्म पर प्रक्रिया पूरी कर सकें तो साइबर फ्रॉड की आशंका को कम करने में मदद मिल सकती है.

SECOND HAND CAR DEALERS, PENDING CHALLAN ON SECOND HAND CAR
पुराने चालान बने चुनौती. (ETV Bharat GFX)

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जेब से चालान भर रहे : डीलर्स के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पुराने चलाना. राकेश गर्ग का कहना है कि सेकंड हैंड कार खरीदने के दौरान सबसे जरूरी होता है कि वाहन पर कोई पुराना चालान या अन्य बकाया तो नहीं है, ये जानकारी होना. मौजूदा व्यवस्था में डीलर्स की ओर से कई बार वाहन खरीदने के बाद जब अन्य व्यक्ति को वाहन बेच दिया जाता है तो उसके बाद चालान के बारे में पता लगता है. ऐसे में चालान की राशि डीलर्स को भरनी पड़ती है.

चालान की जिम्मेदारी को लेकर परेशानी : यूज्ड कार डीलर्स का कहना है कि वाहन खरीदने के बाद सामने आने वाले पुराने चालान कारोबार के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं. कई बार चालान अन्य राज्यों के होते हैं. ऐसे में उनकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती और उन्हें अपनी जेब से चालान की राशी भरनी पड़ती है. डीलर्स का कहना है कि सरकार ऐसा पोर्टल बनाए जिसके माध्यम से समय पर चालान की जानकरी मिल सके.

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साइबर फ्रॉड का डर. (ETV Bharat GFX)

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स्पष्ट व्यवस्था करे सरकार : उनका कहना है कि गाड़ी खरीदने से पहले चालान की जानकारी मिल जाए तो वे वाहन की कीमत में इसका हिसाब कर सकते हैं, लेकिन जब चालान का पता बाद में चलता है तो खरीदारी के बाद होने वाला खर्च उनके मुनाफे को प्रभावित करता है. सरकार को इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि पुराने चालान की जिम्मेदारी को लेकर डीलर्स और वाहन मालिकों के बीच विवाद की स्थिति कम हो.

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