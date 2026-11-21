Panchayat Election Re-Polling: कल प्रदेश के 11 जिलों में पुनर्मतदान, 28 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट
प्रदेश में 22 नवंबर को 28 पोलिंग बूथ पर रिपोलिंग का प्रोग्राम कार्यक्रम जारी हो गया है.
Published : November 21, 2026 at 7:20 AM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के तहत 22 नवंबर को प्रदेश के 11 जिलों के 28 मतदान बूथों पर पुनर्मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की सूची जारी कर दी है. इसके तहत जिला परिषद के 6 और पंचायत समितियों के 22 बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे. जयपुर जिले में सबसे अधिक 5 बूथों पर पुनर्मतदान होगा, जिनमें जिला परिषद के 2 और पंचायत समितियों के 3 बूथ शामिल हैं. जयपुर के अलावा धौलपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, फलोदी, बूंदी, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, खैरथल-तिजारा और अलवर में भी पुनर्मतदान कराया जाएगा. पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित वार्डों के चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ हो सकेगी.
जयपुर में 5 मतदान केंद्रों पर 22 नवंबर को पुनर्मतदान : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शुक्रवार को सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतगणना हुई. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए हैं. इनमें कांग्रेस ने 41, भारतीय जनता पार्टी ने 12 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है. इसी प्रकार जिले की 22 पंचायत समितियों के कुल 386 वार्डों में से 383 वार्डों के परिणाम घोषित हुए हैं. इनमें कांग्रेस के 216, भाजपा के 87, आरएलपी के 60 और अन्य के 20 सदस्य निर्वाचित हुए हैं.
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मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जिला परिषद के दो और पंचायत समितियों के तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हो सके. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 के बूथ संख्या 60 और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 52 के बूथ संख्या 81 के अलावा पंचायत समिति दूदू के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 के बूथ संख्या 62, शाहपुरा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 के बूथ संख्या 34 और चौमूं के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के बूथ संख्या 142 पर पुनर्मतदान के आदेश जारी किए हैं.
सुबह 7 बजे से होगा मतदान : आयोग के निर्देशानुसार इन पांचों मतदान केंद्रों पर 22 नवंबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा. पुनर्मतदान के पश्चात उसी दिन रात्रि 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिला परिषद के संबंधित वार्डों की मतगणना जिला मुख्यालय पर और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना संबंधित पंचायत समिति मुख्यालयों पर करवाई जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायतीराज चुनावों को पूर्ण निष्पक्षता, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने पर निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों और आम मतदाता का आभार व्यक्त किया है.
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