ETV Bharat / state

Panchayat Election Re-Polling: कल प्रदेश के 11 जिलों में पुनर्मतदान, 28 पोलिंग बूथों पर डाले जाएंगे वोट

राज्य निर्वाचन आयोग ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: राजस्थान में पंचायत राज चुनाव के तहत 22 नवंबर को प्रदेश के 11 जिलों के 28 मतदान बूथों पर पुनर्मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान की सूची जारी कर दी है. इसके तहत जिला परिषद के 6 और पंचायत समितियों के 22 बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे. जयपुर जिले में सबसे अधिक 5 बूथों पर पुनर्मतदान होगा, जिनमें जिला परिषद के 2 और पंचायत समितियों के 3 बूथ शामिल हैं. जयपुर के अलावा धौलपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, फलोदी, बूंदी, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, खैरथल-तिजारा और अलवर में भी पुनर्मतदान कराया जाएगा. पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित वार्डों के चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ हो सकेगी.