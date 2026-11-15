भावी में पंच-सरपंच के लिए री-पोलिंग जारी , 30 अक्टूबर को विवाद के बाद टला था मतदान, कल होगा उप सरपंच का चुनाव
पूर्व के हालात को देखते प्रशासन ने यहां के सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए हैं. उप सरपंच का चुनाव सोमवार को होगा.
Published : November 15, 2026 at 8:57 AM IST
जोधपुर: जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भावी में पंच एवं सरपंच पद का पुनर्मतदान रविवार सुबह सात बजे शुरू हुआ. सुबह से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए कतारों में खड़े नजर आए. सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात किया है. पूर्व के हालात को देखते प्रशासन ने यहां के सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए हैं. सोमवार को उप सरपंच का निर्वाचन होगा.
जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सात मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के लिए शनिवार को रिटर्निंग अधिकारी और मतदान दल रवाना हुए थे. सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है. सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम छह बजे तक चलेगा. इसके बाद मतगणना होगी.
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने 30 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत भावी के मतदान केंद्र संख्या 09 से 15 तक अत्यधिक भीड़ एकत्र होने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित होने पर इसे स्थगित किया था. जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), जोधपुर की रिपोर्ट पर राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत के समस्त मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया था.
150 मतपत्र थे गायब, थाने पर बवाल: भावी सरपंच चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर को मतदान केंद्र संख्या 12 से 150 मतपत्र गायब कर लिए गए थे. इसके बाद मत पत्र वापस डालने का प्रयास हुआ. इन मतपत्रों पर सोहनी देवी के नाम के आगे मोहर लगी थी. कानून व्यवस्था बाधित होने पर मतदान निरस्त कर दिया गया. सोहनी देवी जेएनवीयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी की मां हैं. सुनील चौधरी सहित अन्य ने जिस बूथ पर गड़बड़ी हुई, उसी पर पुनर्मतदान की मांग की. इस घटना से जुड़े लोगों पर मतदान होने तक कार्रवाई नहीं की जाए, इसे लेकर थाने का घेराव किया. पथराव भी किया था. सुनील की गिरफ्तारी हुई और हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी.
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