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भावी में पंच-सरपंच के लिए री-पोलिंग जारी , 30 अक्टूबर को विवाद के बाद टला था मतदान, कल होगा उप सरपंच का चुनाव

भावी के एक मतदान केंद्र पर महिलाओं की कतार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भावी में पंच एवं सरपंच पद का पुनर्मतदान रविवार सुबह सात बजे शुरू हुआ. सुबह से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए कतारों में खड़े नजर आए. सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात किया है. पूर्व के हालात को देखते प्रशासन ने यहां के सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए हैं. सोमवार को उप सरपंच का निर्वाचन होगा.