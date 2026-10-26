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यूपी MLC चुनाव 2026; आगरा के तीन बूथों पर पुनर्मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े प्रबंध

आगरा के तीन बूथों पर पुनर्मतदान आज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: खंड शिक्षक सीट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को तीन बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं. सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की शिकायत पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है. पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रो पर पहुंच गई हैं. सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा.

इन 3 बूथों पर कुल 2346 मतदाता हैं. जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह से होने वाले आगरा खंड ​स्नातक और आगरा खंड शिक्षक की मतगणना की तैयारी भी शुरू कर दी है. इसके लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी.

यूपी MLC चुनाव 2026. (Video Credit: ETV Bharat) यूपी में विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. आगरा में भी मतदान हुआ था, लेकिन वोटिंग के दौरान ही सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी का आरोप लगाया. साथ ही मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप को शिकायत सौंपी. उन्होंने फतेहाबाद, सैंया और खैरागढ़ के एक-एक बूथ पर मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना की शिकायत की. सपा प्रत्याशी की शिकायत पर जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की संस्तुति पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन तीनों बूथों पर दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए. शिकायत के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का रोने और धर्म परिवर्तन करने का वीडियो भी ‌वायरल हुआ था. सुरक्षा के कड़े प्रबंध. (Photo Credit: ETV Bharat) एमएलसी सीट पर प्रत्याशी आकाश अग्रवाल, वित्त विहीन वाले, समाजवादी पार्टी

हरि किशोर तिवारी, भाजपा

आकाश अग्रवाल, निर्दलीय

राहुल पाराशर, निर्दलीय

चंद्र प्रकाश, निर्दलीय

डॉ. जगवीर सिंह, निर्दलीय

दिलीप कुमार आमौरिया, निर्दलीय

धीरज सिंह, निर्दलीय

ब्रह्मजीत सिंह, निर्दलीय

मोहम्मद वसीम कलाम, निर्दलीय

रण विजय यादव, निर्दलीय

रामू प्रसाद, निर्दलीय सुबह आठ बजे से मतदान शुरू: जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार शाम को पूनर्मतदान कराने के लिए तीन पोलिंग पार्टियां मतदेय स्थलों पर रवाना कर दी थीं. इन बूथों पर पीठासीन अधिकारी के रूप में तहसीलदार और मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है. मतदान अधिकारी दो और तीन अन्य कर्मचारियों के रूप में तैनात रहेंगे. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा. इसके बाद मत पेटिकायां गल्ला मंडी समिति स्थल मतगणना केंद्र पर आएंगी और स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी.