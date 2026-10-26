यूपी MLC चुनाव 2026; आगरा के तीन बूथों पर पुनर्मतदान शुरू, सुरक्षा के कड़े प्रबंध
23 अक्तूबर को मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग मामले में सैंया और फतेहाबाद थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:10 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:23 AM IST
आगरा: खंड शिक्षक सीट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को तीन बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं. सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की शिकायत पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है. पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रो पर पहुंच गई हैं. सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा.
इन 3 बूथों पर कुल 2346 मतदाता हैं. जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह से होने वाले आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक की मतगणना की तैयारी भी शुरू कर दी है. इसके लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी.
यूपी में विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था. आगरा में भी मतदान हुआ था, लेकिन वोटिंग के दौरान ही सपा के खंड शिक्षक प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी का आरोप लगाया.
साथ ही मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप को शिकायत सौंपी. उन्होंने फतेहाबाद, सैंया और खैरागढ़ के एक-एक बूथ पर मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ की घटना की शिकायत की.
सपा प्रत्याशी की शिकायत पर जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर की संस्तुति पर भारत निर्वाचन आयोग ने इन तीनों बूथों पर दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए. शिकायत के दौरान सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का रोने और धर्म परिवर्तन करने का वीडियो भी वायरल हुआ था.
एमएलसी सीट पर प्रत्याशी
- आकाश अग्रवाल, वित्त विहीन वाले, समाजवादी पार्टी
- हरि किशोर तिवारी, भाजपा
- आकाश अग्रवाल, निर्दलीय
- राहुल पाराशर, निर्दलीय
- चंद्र प्रकाश, निर्दलीय
- डॉ. जगवीर सिंह, निर्दलीय
- दिलीप कुमार आमौरिया, निर्दलीय
- धीरज सिंह, निर्दलीय
- ब्रह्मजीत सिंह, निर्दलीय
- मोहम्मद वसीम कलाम, निर्दलीय
- रण विजय यादव, निर्दलीय
- रामू प्रसाद, निर्दलीय
सुबह आठ बजे से मतदान शुरू: जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रविवार शाम को पूनर्मतदान कराने के लिए तीन पोलिंग पार्टियां मतदेय स्थलों पर रवाना कर दी थीं. इन बूथों पर पीठासीन अधिकारी के रूप में तहसीलदार और मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है.
मतदान अधिकारी दो और तीन अन्य कर्मचारियों के रूप में तैनात रहेंगे. मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा. इसके बाद मत पेटिकायां गल्ला मंडी समिति स्थल मतगणना केंद्र पर आएंगी और स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी.
पुख्ता रहेगी सुरक्षा व्यवस्था: मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि आगरा खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. खंड स्नातक और खंड शिक्षक की मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जा रही हैं.
मतपेटियां स्ट्रांग रूम से निकालने के साथ ही मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. मतगणना के दौरीन 2-2 एजेंट भी मौजूद रहेंगे. मतगणना केंद्र पर भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैयार किया गया है. स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है.
बूथ कैप्चरिंग में दो एफआईआर: आगरा स्नातक व शिक्षक खंड निर्वाचन में 23 अक्तूबर को मतदान के दौरान तीन अलग तीन बूथों पर बूथ कैप्चरिंग की गई थी. रविवार देर शाम सैंया और फतेहाबाद थाना में अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.
सैंया थाना में क्षेत्र पंचायत कार्यालय के मतदान स्थल (21) के बूथ नंबर एक पर बूथ कैप्चरिंग का मुकदमा पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार ने दर्ज कराया है. इसमें आरोप है कि मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही 8-10 लोगों पर मतदेय स्थल में जबरन घुसकर मतपत्र छीनकर मतपेटिकाओं में डाला.
दूसरा मुकदमा क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद (26) के बूथ नंबर एक को कैप्चर करने का है. पीठासीन अधिकारी गजेश कुमार गौतम ने फतेहाबाद थाने में दर्ज कराया है. आरोप है कि सुबह 11 बजे मतदाता और अभिकर्ताओं के बीच विवाद हुआ. मेज पर रखे बैलेट गिरे तो कुछ लोगों ने उन पर निशान लगा दिए.
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि फतेहाबाद थाना में पीठासीन अधिकारी ने छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध करना, लोक सेवक के लोक कार्यों में बाधा डालने समेत अन्यय धाराएं लगाई गई हैं. आरोपियों की पहचान की जा रही है.
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