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RE-NEET UG: रिकॉर्डेड रिस्पांस के इंतजार में कैंडिडेट्स, रिजल्ट में देरी से काउंसलिंग व शैक्षणिक सत्र पर होगा असर

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को दोबारा 21 जून को री–नीट यूजी के नाम से आयोजित किया गया था. करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी थी. इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक रिकार्डेड रिस्पांस जारी नहीं किए गए हैं.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की 25 जून को जारी कर दी थी. इस पर आपत्ति भी मांग ली थी. परीक्षा को करीब 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं. हालांकि अभी तक रिकार्डेड रिस्पांस (ओएमआर स्कैन) जारी नहीं हुई है. इन्हें जल्द ही जारी किया जा सकता है. पहले प्रोविजनल आंसर की के साथ ही रिकार्डेड रिस्पांस साथ जारी होती आई है. इस बार प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन रिकार्डेड रिस्पांस नहीं जारी किए गए. रिकार्डेड रिस्पांस आने के 3 दिन तक आपत्ती दर्ज कराने का समय मिलेगा. इसके तीन से चार दिन बाद परिणाम जारी हो जाएगा. ऐसे में अभी भी परिणाम आने में 7 दिन से ज्यादा समय लग सकता है.

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पहले भी हुई है देरी: पारिजात मिश्रा का कहना है कि बीते सालों में भी इस तरह से परीक्षा में लेटलतीफी होती रही है. इससे मेडिकल एजुकेशन का नया सेशन और काउंसलिंग प्रभावित होती है. पहले कोरोना काल व कोर्ट केसेस के चलते ऐसा होता रहा है. हालांकि काउंसलिंग की प्रक्रिया करीब 2 महीने चलेगी. माना जा रहा है कि सितंबर के मध्य से नया एजुकेशन सेशन शुरू हो जाएगा. जबकि अन्य वर्षों में इसके 1 अगस्त से शुरू करने का टारगेट रहता है.