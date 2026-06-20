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Re-NEET UG परीक्षा कल, 1 गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए 36 कैंडिडेट में मुकाबला, इस बार टफ होगा पेपर

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 21 जून को री-नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 22.79 लाख कैंडीडेट्स रजिस्टर्ड हैं. इनकी परीक्षा देश-विदेश के 565 शहरों में होगी, जिनमें 551 भारतीय और 14 विदेशी शहर शामिल हैं. कुल 6669 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में होगी, जिसमें छात्रों को OMR शीट भरनी होगी.

नीट यूजी मुख्य रूप से एमबीबीएस प्रवेश के लिए आयोजित होती है. इसमें AIIMS, JIPMER, केंद्र और राज्य सरकार के बड़े मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के संस्थान शामिल हैं. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि देश में 823 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,29,603 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं. रजिस्टर्ड कैंडीडेट्स के आधार पर एक सीट के लिए औसतन 18 छात्रों का मुकाबला होगा.

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सरकारी कॉलेजों में 63,160 सीटें: पारिजात मिश्रा ने बताया कि अधिकांश छात्र सरकारी एमबीबीएस सीटों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वहां फीस कम होती है. सरकारी कॉलेजों में 450 संस्थानों में 63,160 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों में 373 संस्थानों में 66,443 सीटें उपलब्ध हैं. सरकारी सीट के लिए एक सीट पर औसतन 36 दावेदार सामने आ रहे हैं.

2024 से 2025 में 127 अंक गिरी कटऑफ: पारिजात मिश्रा ने बताया कि 2024 में पेपर लीक विवाद के बीच आसान पेपर आया था, जिससे जनरल कैटेगरी में 652 अंक पर सरकारी सीट मिल रही थी. क्लोजिंग रैंक 25,220 थी, लेकिन 2025 में टफ पेपर के कारण जनरल कैटेगरी की कटऑफ 525 अंक रह गई. क्लोजिंग रैंक 27,332 हो गई. इस तरह 127 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई. 2026 में पेपर अच्छा स्कोर देने वाला माना जा रहा था, लेकिन अब री-एग्जाम होने से पेपर टफ होने की आशंका है.