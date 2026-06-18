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RE NEET UG EXAM 2026: 180 सवाल, 720 अंक और समान अवसर, NTA ने जारी किया परीक्षा पैटर्न

मार्किंग स्कीम में क्या रहेगा नियम: NTA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, NEET UG 2026 में पहले की तरह नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू रहेगी.

कुल 180 प्रश्नों की होगी परीक्षा: परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए अधिकतम 720 अंक निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा में तीन विषय भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) शामिल होंगे. भौतिकी से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 180 अंक होंगे. रसायन विज्ञान से भी 45 प्रश्न आएंगे और इसके लिए भी 180 अंक हैं. वहीं जीव विज्ञान से सबसे अधिक 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 360 अंक मिलेंगे. इस तरह तीनों विषयों को मिलाकर कुल 180 प्रश्न और 720 अंक की परीक्षा होगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने RE NEET UG EXAM 2026 परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को लेकर जानकारी साझा की है. एजेंसी ने 'One Examination, One Fair Field' यानी 'एक परीक्षा, सभी के लिए समान अवसर' के संदेश के साथ बताया है कि इस बार भी परीक्षा का ढांचा छात्रों के लिए सरल, संतुलित और पारदर्शी रखा गया है. NTA का कहना है कि परीक्षा की यह व्यवस्था अभ्यर्थियों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने में मदद करेगी. देशभर के लाखों छात्र हर वर्ष NEET UG के माध्यम से मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं, ऐसे में परीक्षा पैटर्न की जानकारी उनके लिए बेहद अहम है.

संतुलित परीक्षा संरचना पर NTA का जोर: NTA का कहना है कि परीक्षा का यह ढांचा तीनों विषयों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इससे छात्रों को अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. भौतिकी और रसायन विज्ञान को समान महत्व दिया गया है, जबकि जीव विज्ञान को मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए अधिक वेटेज दिया गया है. एजेंसी के अनुसार, परीक्षा संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके. यही वजह है कि 'One Examination, One Fair Field' का संदेश इस परीक्षा अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया गया है.

टेस्ट बुकलेट घर ले जा सकेंगे छात्र: NTA की ओर से साझा की गई जानकारी में यह भी बताया गया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अपनी टेस्ट बुकलेट अपने साथ घर ले जा सकेंगे. इससे छात्रों को अपने उत्तरों का मिलान करने और परीक्षा में अपने प्रदर्शन का आकलन करने में आसानी होगी. परीक्षा के बाद टेस्ट बुकलेट उपलब्ध होने से अभ्यर्थी संभावित उत्तर कुंजी के आधार पर अपने अंक भी अनुमानित कर सकेंगे.

मेडिकल प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा: NEET UG देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है. इसके माध्यम से MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और सरकारी के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर: NTA ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से neet.nta.nic.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. परीक्षा पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी सूचनाएं इसी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी.

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