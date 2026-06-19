RE NEET UG EXAM 2026: दुर्ग में हाई अलर्ट, 19 केंद्रों पर धारा 144, साइलेंस जोन भी घोषित
NEET एग्जाम कराने के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने 150 जवान और 55 अधिकारी तैनात किए, किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर भी रोक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 5:40 PM IST
दुर्ग: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट री-एग्जाम को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है. 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है
ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बैन
500 मीटर का दायरा साइलेंस जोन है यानी जहां किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. दरअसल दुर्ग जिले में 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में कुल 6 हजार 939 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा के लिए जिले में 19 केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है.
55 अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी
परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार जैसे कुल 55 अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 150 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई गई है.
कोचिंग सेंटर जैसे संस्थानों के प्रचार-प्रसार पर रोक
कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक मार्गदर्शन केंद्र, बुक स्टॉल संचालक और अन्य व्यक्तियों द्वारा परीक्षार्थियों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार या सामग्री वितरण की अनुमति नहीं होगी. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से परीक्षा को पूरी सुरक्षा और शांति के माहौल में संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है.