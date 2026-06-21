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RE-NEET UG 2026: स्टूडेंट्स बोले, पहले के मुकाबले कठिन रहा पेपर, 600 अंक रह सकती है कटऑफ

स्टूडेंट्स के अनुसार बायोलॉजी का पेपर आसान रहा. जबकि फिजिक्स सबसे कठिन रहा.

Students coming out after taking the exam
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 7:42 PM IST

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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी री-नीट यूजी 2026 परीक्षा रविवार को आयोजित हुई. कोटा में भी 92 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित हुई. दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक आयोजित परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया. परीक्षा देने के बाद कुछ विद्यार्थियों के चेहरे मुरझाए हुए दिखे, तो कुछ खुश नजर आए. पेपर के लेवल को लेकर स्टूडेंट्स ने कहा कि हाल ही में जो पेपर रद्द हुआ, उससे अब का पेपर थोड़ा कठिन रहा. हालांकि साल 2025 में हुए पेपर से आसान था. वहीं कुछ का कहना है कि इस बार का पेपर 2025 के बराबर लेवल का रहा. कटऑफ को लेकर स्टूडेंट्स ने कहा कि यह 600 अंक के आसपास रह सकती है.

कटऑफ 600 अंक के आसपास: इसके साथ ही कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट के लिए कटऑफ 600 अंक के आसपास रह सकती है. कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि बीते साल की तरह कटऑफ रहने वाली है. विद्यार्थियों ने हर साल की तरह इस बार भी फिजिक्स को ही सबसे कठिन बताया. उसके प्रश्न भी अधिकांश विद्यार्थियों के छूट गए. इसी तरह से कुछ विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री को संतुलित यानी ना कठिन ना आसान बताया. वहीं बायोलॉजी को अधिकांश विद्यार्थियों ने आसान ही बताया.

पेपर को लेकर क्या बोले विद्यार्थी, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

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Suhani Singh, Student
सुहानी सिंह, स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

बायोलॉजी का पेपर रहा आसान: एग्जाम देकर आई सुहानी सिंह का कहना है कि पहले हो चुके नीट यूजी के पेपर से यह थोड़ा कठिन प्रश्न पत्र था. फिजिक्स काफी लंबी थी. हालांकि बायोलॉजी आसान थी. बायोलॉजी में एक प्रश्न छूटा है, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीन से चार-चार प्रश्न दोनों में छूटे हैं. बेगूसराय बिहार से कोटा कर कोचिंग कर रहे विवेक कुमार गुप्ता का कहना है कि 2025 की तरह काफी कठिन पेपर था. फिजिक्स काफी टफ थी, केमिस्ट्री औसत थी और बायोलॉजी हर साल की तरह आसान थी. हाल ही में रद्द हुए पेपर से यह काफी कठिन था. उनका कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की कटऑफ करीब 100 अंक नीचे गिर जाएगी, उनके स्वयं के रद्द हुए पेपर में 662 अंक आ रहे थे और अब इस प्रश्नपत्र के अंक में घर जाकर काउंट करेंगे.

Vivek Kumar Gupta (Student)
विवेक कुमार गुप्ता, स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

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Piyush Kumar (Student)
पीयूष कुमार, स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

पीयूष कुमार का कहना है कि रद्द हुए पेपर से ये वाला थोड़ा ​कठिन रहा. हालांकि बीते साल 2025 में हुए पेपर से थोड़ा आसान था. बायोलॉजी ठीक–ठीक लगी, फिजिक्स कठिन थी. जबकि केमिस्ट्री मॉडरेट लगी. मेरा मानना है कि सरकारी कॉलेज के लिए कटऑफ 600 अंक के आसपास रहेगी. एक अन्य स्टूडेंट आफरीन ने कहा कि यह पेपर पिछले साल से ज्यादा इजी रहा. बायोलॉजी वाले क्वेश्चन पूरे किए हैं. केवल 12 प्रश्न छोड़े हैं. जिनमें फिजिक्स व कैमेस्ट्री के हैं. रद्द हुए पेपर जैसा ही था. एक अन्य स्टूडेंट चाहत का कहना है कि पेपर संतुलित था. केमिस्ट्री थोड़ी कठिन लगी. कैंसिल हुआ पेपर मेरा ठीक गया था, करीब 600 अंक आ रहा थे.

Afreen, Student
आफरीन, स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

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Chahat (Student)
चाहत, स्टूडेंट (ETV Bharat Kota)

शहर में कई जगह बन गए जाम जैसे से हालात: परीक्षा छूटने के बाद शहर के अधिकांश इलाकों में विद्यार्थियों की एकाएक भीड़ आ गई थी. बारां रोड पर मानपुर से लेकर बोरखेड़ा 80 फीट रोड तक पूरी तरह से जाम जैसे हालात बन गए थे, क्योंकि एक साथ ही बच्चों के प्रश्न पत्र छूटा था. इस रोड पर कई शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं. जिनमें विद्यार्थियों के एग्जाम भी थे. इसके साथ ही नयापुरा, स्टेशन, तलवंडी, दादाबाड़ी, महावीर नगर, कोटड़ी, सरस्वती कॉलोनी व जेडीबी इलाके में भी जाम लग गया था.

young woman boosting students' morale by welcoming them
परीक्षा के बाद विद्यार्थियों का स्वागत कर उत्साह बढ़ाती युवती (ETV Bharat Kota)

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Students coming out of the examination center
परीक्षा केंद्र से बाहर आते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Kota)

बच्चों का उत्साह बढ़ाने भी पहुंचे लोग: परीक्षा छूटने के बाद कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने छात्रों को माला पहनाकर अभिनंदन किया. पदाधिकारी ने स्टूडेंट से कहा कि आपका पेपर रद्द हो गया था, ऐसे में दोबारा पेपर देने आए हैं और आपका अच्छा पेपर गया है. जो भी परिणाम होगा, वह आ जाएगा, लेकिन उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया. कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की थी. उन्होंने शहर में कई परीक्षा केंद्र पर ई-रिक्शा भेजे थे, जहां से कोचिंग एरिया में बच्चों को वापस लौटाया गया. सुबह जब पेपर देने के लिए बच्चे आ रहे थे, तब भी उन्हें ई-रिक्शा के जरिए ही भेजा गया था.

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