NEET Result 2026: बहरोड़ के होनहारों ने लहराया परचम, रोहित यादव को मिली ऑल इंडिया 204वीं रैंक
नीट परीक्षा 2026 में बहरोड़ के रोहित, पूजा, साहिल और चकिता ने फहराया परचम, पहले ही प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता.
Published : July 17, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 12:32 PM IST
बहरोड़ : NEET 2026 के परिणाम घोषित होते ही कोटपूतली-बहरोड़ जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है. क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने देश की इस प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम देशभर में रोशन किया है. परीक्षा में मिली इस शानदार कामयाबी के बाद सफल छात्र-छात्राओं के घरों पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
बहरोड़ के होनहार छात्र रोहित यादव ने अपने पहले ही प्रयास में शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 204 प्राप्त की है. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी में उन्होंने देशभर में 50वां स्थान हासिल किया है. रोहित ने सीकर में रहकर तैयारी की थी. उनके पिता चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. रोहित के दादा सूबे सिंह पेशे से किसान हैं और दादी गृहिणी हैं. रोहित शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं, उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा में भी 90 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.
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गांव की बेटियों और बेटों ने भी रचा इतिहास : सफलता की इस दौड़ में क्षेत्र की बेटियां भी किसी से पीछे नहीं रहीं. बहरोड़ क्षेत्र के नारेड़ा गांव की रहने वाली पूजा कुमारी ने भी अपने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा पास कर ऑल इंडिया 632वीं रैंक हासिल की है. पूजा ने 12वीं कक्षा में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. उनकी इस कामयाबी पर उनके दादा सुभाष सहित पूरे ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है. इसके अलावा मांडण तहसील के रामचंद्रपुरा गांव की प्रतिभाशाली छात्रा चकिता ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1482 प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. बहरोड़ कस्बे के हार्दिक यादव और साहिल निवासी बसई ने 538 वी रैंक लेकर सफलता पाई है.
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कोटपूतली-बहरोड़ जिले के इन होनहारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, अटूट लगन और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन से किसी भी बड़े लक्ष्य को भेदा जा सकता है. परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संगठनों और शिक्षकों ने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके परिजनों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.
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