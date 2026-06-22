ETV Bharat / state

RE-NEET UG 2026 : मोबाइल ले जाने वाली छात्रा तीसरी बार दे रही थी परीक्षा, दो बार चेकिंग स्टाफ को किया गुमराह

पुलिस ने मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेजा. कुछ सवालों के फोटो मोबाइल में मिले.

RE NEET UG Exam
आरोपी छात्रा को को किया कोर्ट में पेश (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: री-नीट 2026 में परीक्षा हॉल में मोबाइल ले जाने वाली छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. वह तीसरी बार NEET UG परीक्षा दे रही थी. उसने अपने अंडरगारमेंट में स्मार्टफोन छुपा रखा था. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान दो बार बीप की आवाज आई, लेकिन छात्रा ने चेकिंग स्टाफ को गुमराह किया और मोबाइल के साथ परीक्षा हॉल में पहुंच गई.

हालांकि, बाद में वीक्षक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस बुलाई. उसके मोबाइल में कुछ सवालों के फोटो मिले हैं. पुलिस ने मोबाइल की गहन जांच के लिए एफएसएल में भिजवाया है.

डीसीपी प्रशांत किरण ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

वीक्षक ने मोबाइल के साथ पकड़ा : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 21 जून को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा RE-NEET UG परीक्षा का आयोजन किया गया. बिंदायका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर हिमांशी तिवाड़ी एक स्मार्टफोन अंडरगारमेंट में छुपाकर परीक्षा कक्ष में ले गई. परीक्षा के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने के प्रयास के बीच ड्यूटी पर तैनात वीक्षक ने उसे मोबाइल के साथ पकड़ लिया. उसके खिलाफ लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें : RE- NEET UG 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर परीक्षा हॉल में मोबाइल ले गई छात्रा, मिले पेपर के फोटो

जैमर लगा होने से नहीं कर पाई नकल : पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने अंडरगारमेंट में छुपाकर मोबाइल परीक्षा कक्ष में ले गई. उसने परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर चैट जीपीटी से जवाब लेने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षा केंद्र में जैमर लगे होने के कारण इंटरनेट काम नहीं कर रहा था. ऐसे में वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाई. पड़ताल में सामने आया है कि उसके मोबाइल में कुछ सवालों की फोटो भी खींचे हुए थे. पुलिस ने गहन जांच के लिए मोबाइल का फोरेंसिक लैब में भिजवाया है.

TAGGED:

RE NEET UG 2026
MOBILE IN EXAM
MOBILE IN EXAMINATION HALL
कोर्ट में पेश किया
RE NEET UG EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.