RE-NEET UG 2026: NTA ने स्टूडेंट्स को भेजे मैसेज, बदल गया परीक्षा केंद्र, एक्सपर्ट ने दी ये सलाह
RE-NEET UG परीक्षा में प्रवेश के लिए पूरी गाइडलाइन एडमिट कार्ड के साथ जारी की गई है.
Published : June 18, 2026 at 11:07 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (RE-NEET UG 2026) दोबारा 21 जून को आयोजित होगी. विद्यार्थियों को इसके लिए एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले जारी कर दिए गए थे. इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से कुछ विद्यार्थियों को दोबारा मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजे गए हैं. जिसके तहत उन्हें दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा गया है. क्योंकि कई विद्यार्थियों को इसमें आग्रह किया गया है कि उनका परीक्षा शहर तो पहले वाला ही है, लेकिन परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है और रोल नंबर भी बदल गया है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थियों को किसी तरह पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. कुछ ही विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है. ऐसे में एनटीए ने इन विद्यार्थियों को एसएमएस भेज दिया. विद्यार्थियों को सलाह है कि वह वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें. वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. इससे वेरीफाई हो जाएगा कि उनको पहले से दिए गए परीक्षा केंद्र में बदलाव हुआ है या फिर नहीं. बदलाव हुआ है तो उन्हें नए परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. जिसमें उनका रोल नंबर भी बदल गया है. जिन विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उन्हें अपने पुराने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.
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पारिजात मिश्रा ने बताया कि परीक्षा में प्रवेश के लिए पूरी गाइडलाइन एडमिट कार्ड के साथ जारी की गई है. विद्यार्थी एक बार नीट की परीक्षा दे चुके हैं, जिस तरह की गाइडलाइन पहले रद्द हुए पेपर में थी. उसी तरह री-नीट यूजी में भी उन पर लागू होगी. इसीलिए पूरी गाइडलाइन से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे. विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा. इस दौरान उन्हें अपनी एक ओरिजिनल आईडी ले जानी होगी. इसके साथ ही एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा.