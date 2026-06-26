RE-NEET(UG)2026: एनटीए ने जारी की प्रोविजनल आंसर-की, आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 28 जून
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को हुई RE-NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और प्रश्न पत्र जारी कर दिया है.
Published : June 26, 2026 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को हुई RE-NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और प्रश्न पत्र जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की (answer key) देख सकते हैं. यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो 28 जून 2026 की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकते हैं. एनटीए ने बताया कि उम्मीदवार 28 जून 2026 तक प्रोविजनल आंसर-की को चुनौती दे सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा. यदि विषय विशेषज्ञों की जांच में उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा.
पारदर्शी होगी प्रक्रिया
एनटीए ने इस वर्ष नई व्यवस्था लागू की है. पहली बार ओएमआर शीट की स्कैनिंग के साथ-साथ आंसर-की पर आपत्तियां भी ली जा रही हैं. इससे विशेषज्ञों की समीक्षा और ओएमआर मूल्यांकन का काम एक साथ चलेगा, जिससे अंतिम परिणाम जल्द जारी करने में मदद मिलेगी. आंसर-की को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र का सही सीरीज कोड दर्ज करना होगा. इसके बाद जिन प्रश्नों पर आपत्ति है, उनका चयन करें. हर चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण देना जरूरी होगा. इसके लिए उम्मीदवार NCERT या किसी अन्य पुस्तक या प्रकाशन का संदर्भ दे सकते हैं. सभी चुनौतियां दर्ज करने के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा.
📢 NEET (UG) 2026 - Answer Key Challenge Window Now Open!— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 25, 2026
The Provisional Answer Keys for NEET (UG) 2026 (re-exam held on 21 June 2026) are now live at 🔗 https://t.co/a8BvsDQElp
If you feel any answer deserves a fresh look - challenge it! ✅
🗓️ Window open: 25 June - 28 June…
उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रश्न की चुनौती सही पाई जाती है, तो संशोधित उत्तर सभी सेटों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा. अंतिम मूल्यांकन केवल विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अंतिम आंसर-की के आधार पर किया जाएगा. चुनौती देने की समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. फिलहाल उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्कैन की गई ओएमआर रिस्पॉन्स शीट जारी नहीं की गई हैं.
एनटीए ने बताया है कि ओएमआर स्कैनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट देखने का अलग से अवसर दिया जाएगा.यदि किसी उम्मीदवार को आंसर-की या चुनौती प्रक्रिया से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो वह एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा neetug2026@nta.ac.in पर ई-मेल भेजकर भी अपनी समस्या या सवाल पूछ सकते हैं.
बैंक डिटेल अपडेट करने का अंतिम अवसर
एनटीए ने बताया कि कई छात्रों की ओर से बैंक खाते की गलत जानकारी और IFSC कोड में त्रुटियों की शिकायतें मिली थीं. इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों ने पहले "No Refund" का विकल्प चुन लिया था, लेकिन अब वह अपना फैसला बदलना चाहते हैं. ऐसे सभी मामलों को देखते हुए एजेंसी ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया है. एनटीए ने बताया कि पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उम्मीदवारों को उनकी पहले से दर्ज बैंक जानकारी दिखाई जाएगी.
- यदि जानकारी सही है तो केवल कन्फर्मेशन चेकबॉक्स पर टिक करना होगा.
- यदि जानकारी गलत है या पहले जमा नहीं की गई थी, तो नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करना होगा.
- इसके साथ रद्द किया हुआ चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी अपलोड करनी होगी.
- जिन उम्मीदवारों ने पहले "No Refund" चुना था, वह भी अब रिफंड लेने का विकल्प चुन सकते हैं.
NEET (UG) 2026 | Fee Refund – Bank Details Update— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 25, 2026
All candidates who appeared in the NEET (UG) Re-exam on 21st June 2026, the portal is now open to confirm/update bank account details for fee refund.
Last Date: 30 June 2026 (11:55 PM)
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OTP से होगा सुरक्षित लॉगिन
उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग करना होगा. एनटीए ने कहा है कि यह व्यवस्था उम्मीदवारों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए लागू की गई है. एनटीए ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरते समय पूरी सावधानी बरतें. गलत जानकारी देने पर फीस रिफंड में देरी हो सकती है. एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि NTA कभी भी किसी उम्मीदवार से फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए OTP, पासवर्ड या बैंक की गोपनीय जानकारी नहीं मांगता. इसलिए किसी भी तरह के फर्जी कॉल या संदेश से सावधान रहें.
30 जून से पहले पूरा करें यह काम
एनटीए ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वह अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 30 जून 2026 रात 11:55 बजे से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी बैंक जानकारी की पुष्टि या आवश्यक अपडेट जरूर कर दें, जिससे परीक्षा शुल्क का रिफंड बिना किसी परेशानी के सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सके. किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000, 011-69227700 या ईमेल neetug2026@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.
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