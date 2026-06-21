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RE-NEET UG 2026 : परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इन विद्यार्थियों को आई समस्या, छात्रों के साथ-साथ प्रशासन और सरकार की भी परीक्षा

सुबह 11:00 से एंट्री शुरू हो गई थी और ज्यादातर बच्चे 12:30 के आसपास पहुंचे हैं. दोपहर 1:30 तक एंट्री यहां पर मिलनी है और लंबी कतार परीक्षा केंद्र के बाहर 12:30 बजे के आसपास देखी गई है. उसके पहले कम बच्चें ही अंदर जा रहे थे. पुलिस और प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा है. कोटा जिला कलेक्टर पियूष समारिया और शहर एसपी तेजस्विनी गौतम शहर के दौरे पर हैं. वह बार-बार अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर जाकर जायजा ले रहे हैं.

बड़ी संख्या में कोटा शहर में विद्यार्थियों के पेपर हैं. 92 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. परीक्षा केंद्र के नजदीक किसी भी तरह की कोई शॉप को नहीं खोलना दिया जा रहा है. वहीं, लोगों को एकत्रित भी नहीं होने दिया जा रहा है. पेरेंट्स को भी परीक्षा केंद्र से दूर ही बैठाया जा रहा है. हालांकि, शहर में कई जगह पर परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के लिए टेंट की व्यवस्था भी की गई है, ताकि विद्यार्थी वहां पर वेटिंग एरिया में बैठकर कुछ देर पढ़ सके.

टी-शर्ट में भी किसी तरह के कोई बड़े बटन होने पर खुलवाया जा रहा है. एसएमएस जेडीबी कॉलेज में एक स्टूडेंट को बनियान में ही अंदर प्रवेश दिया गया है. कुछ पैरेंट्स ने इस पर नाराजगी भी जताई है. वहीं, दूसरी तरफ एक एक्सीडेंट के बाद पैर में प्लास्टर बंधे हुए बालक भी एग्जाम देने के लिए पहुंचा था, जिसे व्हीलचेयर के जरिए एंट्री दी गई है.

कानों में बालियां भी बालिकाएं पहन के आ गई थीं, उनको भी खुलवाया गया. पहले इन बालिकाओं को साइड में बिठा दिया था. बाद में अधिकारियों से अनुमति के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है. इस बार किसी भी तरह का कोई हेयर बैंड या सिर पर रबड़ के साथ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. अगर किसी बच्चे के स्लीपर में भी मेटल का कोई आइटम है तो उसे खुलवाया जा रहा है. नंगे पैर ही उन्हें एंट्री दी जा रही है.

जेडीबी कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे मोहित के 10 साल पहले एक्सीडेंट के बाद हाथ में रॉड डल गई थी, कलाई में यह रॉड है. ऐसे में मेटल डिटेक्टर से कैच कर रही है, उसे एंट्री के पहले साइड में बिठा दिया गया था. करीब 1 घंटे बाद 12:30 बजे उसे एंट्री दी गई. बरन रोड स्थित बाल विद्यालय में परीक्षा देने पहुंची, अंजलि ने डेंटल ब्रेसेस होने पर आपत्ति जताई. उसे साइड में रोक दिया, बाद में एंट्री दी गई.

कोटा/जयपुर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रविवार को री-नीट यूजी 2026 का आयोजित कर रही है. परीक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है. यहां तक कि पुलिस सघन तलाशी ले रही है. वहीं, नियमों की पालना के तहत ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है. यहां तक कि विद्यार्थियों के चश्मे को भी खुलवाकर चेक किया जा रहा है. उनके स्लीपर को भी खुलवाकर देखा जा रहा है. बॉडी में एक्सीडेंट के बाद लगने वाली मैटेलिक रॉड और कानों में इयरिंग्स होने पर भी एंट्री से रोक दिया जा रहा है. डेंटल ब्रेसेस पर भी दिक्कत आ रही है.

पेरेंट्स डीएन झा का कहना है कि बच्चों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. चप्पल उनका खुलवाया जा रहा है, हेयर बैंड और रबड़ भी उनका खुलवाया जा रहा है. यह बहुत ज्यादती हो रही है. बच्चों को मेंटली प्रेशर वैसे ही हो रहा है कि दोबारा परीक्षा हो रही है. उसके बाद यह सिक्योरिटी बोलकर हरासमेंट और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है. सरकार इन सब बातों को देखना चाहिए.

दूसरे पेरेंट्स जयप्रकाश का कहना है कि बहुत दुख है कि बच्चों की दोबारा परीक्षा हो रही है, लेकिन सब लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं और बच्चों को एंट्री दी जा रही है. बड़ी परीक्षा बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए है, दो साल मेहनत करते हैं. परिवार के लिए बड़ी बात है, बच्चों का बेड लक था कि मेहनत करने के बाद दोबारा उन्हें परीक्षा देनी पड़ रही है. पेपर लीक होना अच्छा नहीं हुआ था.

चप्पल में मेटल होने पर नंगे पैर ही परीक्षा देने जाना पड़ा (ETV Bharat Kota)

स्टूडेंट अक्सा फारूकी का कहना है कि पहले मैंने पूरा हंड्रेड परसेंट देकर पढ़ाई की थी, इसके बाद जब पेपर लीक होकर दोबारा परीक्षा की घोषणा हुई, तब सोचा कि और मेहनत करूंगी. एक महीने का समय मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. मैं अब केवल ट्राई कर रही हूं कि एग्जाम दे दूं. पहले मेरे 550 नंबर आए थे और अच्छा जोश भी दूसरी परीक्षा को लेकर था, लेकिन बाद में वह नरम पड़ गया और पहले जैसी मेहनत नहीं हो पाई है.

जयपुर में पुलिस प्रशासन का सुरक्षा घेरा : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से रविवार को आयोजित हो रही RE-NEET UG 2026 परीक्षा छात्रों के साथ-साथ प्रशासन और सरकार की भी परीक्षा है. प्रदेश के 25 जिलों में बनाए गए 577 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2.09 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है.

जयपुर में पुलिस प्रशासन का सुरक्षा घेरा, देखिए... (ETV Bharat Jaipur)

प्रदेश में जयपुर, कोटा और सीकर को संवेदनशील जिलों की श्रेणी में रखते हुए यहां विशेष निगरानी की व्यवस्था की जा रही है. खुफिया एजेंसियों और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की टीमें लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. परीक्षा से पहले संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में करीब 70 लोगों से पूछताछ भी की गई. वहीं, 11 बजते ही जयपुर में 103 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हुई. यहां 37 हजार 108 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकृत है. इन अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 84 सरकारी और 19 निजी संस्थान शामिल हैं. 25 हजार 900 अभ्यर्थी सरकारी और 11 हजार 208 अभ्यर्थी निजी परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत हैं.

1:30 बजे के बाद नो एंट्री : अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में सुबह 11 बजे से प्रवेश दिया गया. दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. वहीं, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को त्रिस्तरीय जांच से होकर गुजरना पड़ा. अभ्यर्थियों की गेट पर फ्रिस्किंग की गई. बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया. वहीं, किसी अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी समस्या आती है तो उसे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाकर प्रवेश देने की व्यवस्था की गई, ताकि किसी पात्र छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं होना पड़े.

जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की त्रिस्तरीय जांच (ETV Bharat Jaipur)

एडवाइजरी जारी, प्रतिबंधित सामग्री पर सख्ती : इस दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों के लिए विशेष एडवाइजरी भी चस्पा की गई है. इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन-कौन सी वस्तुएं परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना प्रतिबंधित है और किन वस्तुओं की अनुमति होगी. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर, नोट्स, पर्स और अन्य संचार उपकरणों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. केवल एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र और निर्धारित ड्रेस कोड के अनुसार आवश्यक सामग्री के साथ ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया.

सीसीटीवी, जैमर और कंट्रोल रूम से निगरानी : परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया. सभी संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है. कई केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार और नकल की संभावना को रोका जा सके. राज्य स्तर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से परीक्षा की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. वहीं, उड़नदस्ते और विशेष निरीक्षण दल भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण करते दिखे.

BSF-CRPF के सुरक्षा घेरे में पहुंचे प्रश्नपत्र : उधर, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. रविवार सुबह 9 बजे स्ट्रॉन्ग रूम से प्रश्नपत्रों को सुरक्षा घेरे में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई. प्रश्नपत्रों के परिवहन में सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. कई जिलों में BSF और CRPF के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है. प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुस्तरीय निगरानी तंत्र लागू किया गया है.

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परीक्षा के संबंध में जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर-पूर्व) नरेंद्र कुमार वर्मा को जिला नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अशोक चंद्र शर्मा को जिला पुलिस नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त-द्वितीय प्रवीण कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

बानसूर नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा (ETV Bharat Bansur)

पेपर लीक की आशंकाओं के बीच प्रशासन अलर्ट : बहरहाल, पेपर लीक विवाद के बाद इस परीक्षा को सरकार और प्रशासन की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है. यही कारण है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया. दावा किया गया है कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की अनियमितता और पेपर लीक का दंश न झेलना पड़े.

बानसूर में भी नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा : नीट यूजी 2026 परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. बानसूर क्षेत्र में परीक्षा के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 840 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए.

परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय सेठ चेंटूलाल धन्नालाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बानसूर, रामनगर मॉडल स्कूल तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूपसेड़ा को चयनित किया गया. परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 मीटर की परिधि में दुकानों को बंद करवाया गया तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए.