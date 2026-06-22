RE- NEET UG 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर परीक्षा हॉल में मोबाइल ले गई छात्रा, मिले पेपर के फोटो
छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस, स्टाफ से भी पूछताछ.
Published : June 22, 2026 at 10:47 AM IST
जयपुर : रविवार को हुई Re-NEET UG 2026 की परीक्षा के दौरान जयपुर में एक छात्रा परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले गई. उसने मोबाइल से पेपर के फोटो भी लिए. हालांकि, उसे पकड़ लिया गया और ड्यूटी पर तैनात वीक्षक ने उसे पुलिस को सौंप दिया. अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि वह अंडरगारमेंट में छिपाकर मोबाइल परीक्षा केंद्र में ले गई. मोबाइल की जांच में पेपर के फोटो मिले हैं.
बिंदायका में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में NEET UG परीक्षा केंद्र पर रविवार को एक छात्रा के पास परीक्षा हॉल में मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच बगरू एसीपी कर रहे हैं. : प्रशांत किरण, डीसीपी, जयपुर पश्चिम
मोबाइल की होगी एफएसएल जांच : इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छात्रा को हिरासत में लिया और पूछताछ की. अब आज उससे और पूछताछ की जाएगी. इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि पूछताछ और प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उनके अनुसार आगे कार्रवाई होगी. मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भिजवाया जाएगा.
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कड़ी सुरक्षा में सेंध, मचा हड़कंप : NEET UG परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने, नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. केंद्र पर पुख्ता जांच के बाद ही स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया गया. ऐसे में छात्रा की ओर से परीक्षा हॉल में मोबाइल ले जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस इस पूरे मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
ड्यूटी में लगे स्टाफ से भी पूछताछ : प्रारंभिक जांच में छात्रा के पास मिले मोबाइल में पेपर के फोटोग्राफ मिले हैं. हालांकि, हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा होने से पेपर बाहर नहीं जा पाया. इधर, छात्रा ने पूछताछ में कहा कि वह एआई से जवाब देखने के लिए मोबाइल लाई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा अंडरगार्मेंट में छिपाकर मोबाइल परीक्षा हॉल तक ले गई. इधर, इस मामले में पुलिस इस परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में लगे लोगों से भी पूछताछ कर रही है.
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