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RE- NEET UG 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर परीक्षा हॉल में मोबाइल ले गई छात्रा, मिले पेपर के फोटो

जयपुर : रविवार को हुई Re-NEET UG 2026 की परीक्षा के दौरान जयपुर में एक छात्रा परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले गई. उसने मोबाइल से पेपर के फोटो भी लिए. हालांकि, उसे पकड़ लिया गया और ड्यूटी पर तैनात वीक्षक ने उसे पुलिस को सौंप दिया. अब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि वह अंडरगारमेंट में छिपाकर मोबाइल परीक्षा केंद्र में ले गई. मोबाइल की जांच में पेपर के फोटो मिले हैं.

बिंदायका में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में NEET UG परीक्षा केंद्र पर रविवार को एक छात्रा के पास परीक्षा हॉल में मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच बगरू एसीपी कर रहे हैं. : प्रशांत किरण, डीसीपी, जयपुर पश्चिम

मोबाइल की होगी एफएसएल जांच : इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छात्रा को हिरासत में लिया और पूछताछ की. अब आज उससे और पूछताछ की जाएगी. इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि पूछताछ और प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उनके अनुसार आगे कार्रवाई होगी. मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भिजवाया जाएगा.