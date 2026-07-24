RE NEET UG 2026: 11.21 लाख कैंडिडेट को मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग का इंतजार
नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एमबीबीएस सीटों की जानकारी दी थी.
Published : July 24, 2026 at 3:00 PM IST
कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी 2026 का परिणाम 16 जुलाई को घोषित कर दिया गया था. इस परीक्षा में 1121185 कैंडिडेट को क्वालीफाई घोषित किया गया. अब इन विद्यार्थियों को अपनी मेडिकल व डेंटल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया का इंतजार है. देश की 1.39 लाख एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 में 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो गई थी, जिसमें टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स और पार्टिसिपेट मेडिकल कॉलेज की जानकारी नेशनल मेडिकल काउंसलिंग (एनएमसी) ने जारी कर दी थी. एनएमसी के निर्देश पर ही मेडिकल काउंसिल कमेटी (एमसीसी) ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था. 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो हो गए थे. इसके बाद 22 जुलाई से चॉइस फिलिंग शुरू हो गई थी. वहीं पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट 13 अगस्त को जारी किया गया था. यह काउंसलिंग चौथे राउंड तक 13 नवंबर तक चली थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया था.
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दस्तावेज रखें तैयार: हालांकि इस बार काउंसलिंग में देरी हो रही है. क्योंकि नीट की परीक्षा को दोबारा री-नीट के रूप में आयोजित किया गया था. इसलिए यह समस्या आई है. अब परिणाम भी जारी हो गया है. वहीं इस परीक्षा के जरिए क्वालीफाई करने वाले 11.21 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को अपनी काउंसलिंग का इंतजार है. देव शर्मा का कहना है कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखना चाहिए. इसके अलावा एनआरआई कैटेगिरी में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट को भी पूरी प्रकिया समझ लेनी चाहिए. उसके लिए जरुरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.
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स्टेट व सेंट्रल दो तरह होगी काउंसलिंग: देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल के साथ बीडीएस सीट के लिए काउंसलिंग साथ में होती है. यह भी दो तरह से होगी. जिसमें ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग होगी. इसमें केंद्र सरकार के अधीन मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही सभी राज्यों के अधिकार वाली 15 फीसदी सीटों पर भी इसके जरिए प्रवेश मिलेगा. जबकि स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग होगी. जिसमें राज्य के अधिकार वाली 85 फीसदी सीटों पर प्रवेश मिलेगा. नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एमबीबीएस सीटों की जानकारी दी थी. जिसमें बताया था कि देश में 139439 एमबीबीएस सीट हो गई हैं. इनमें सरकारी 65796 और प्राइवेट सीट 73643 हैं.