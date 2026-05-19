Kota Coaching : हाॅस्टल में मिलेगा री-नीट स्टूडेंट्स को सपोर्ट, दिन के अनुसार किराया...सिक्योरिटी मनी को भी ना
स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहले कोचिंग संस्थानों का फ्री कोर्सेज का ऑफर. अब हॉस्टल एसोसिएशन ने भी मदद के लिए घोषणा की है.
Published : May 19, 2026 at 6:06 PM IST
कोटा: देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के पेपर लीक होने के बाद री-नीट यूजी का आयोजन 21 जून को करने जा रही है. कोटा शहर में 18 मई से ही विद्यार्थियों की दोबारा क्लासेस लगना शुरू हो गई है. बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहले ही वापस कोटा पहुंच गए हैं. साथ ही अभी भी कोटा स्टूडेंट्स आ रहे हैं.
इसी को लेकर स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहले कोचिंग संस्थानों ने फ्री कोर्सेज से ऑफर किया है. अब हॉस्टल एसोसिएशन ने भी विद्यार्थियों की मदद के लिए घोषणा की है. इसमें शहर की हॉस्टल एसोसिएशन एकजुट होकर काम कर रही है, जिसके तहत री-नीट में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग विद्यार्थी जितने दिन रहेगा, उतना ही किराया लिया जाएगा.
इसमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं होगी. पूरे महीने का किराया नहीं लिया जाएगा. यदि विद्यार्थी एक माह से कम समय रहता है तो उससे उतने ही दिन का किराया लिया जाएगा.
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कोटा हाॅस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि कोटा का हर नागरिक विद्यार्थियों के सपोर्ट में है. सभी हाॅस्टल ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए तत्पर हैं. स्टूडेंट के एक माह से ज्यादा रूकने पर पूरे माह का किराया देने जैसी बाध्यता नहीं होगी. इसके अलावा भी यदि कोई और सहयोग स्टूडेंट्स को चाहिए होगा तो एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी.
कोरल पार्क हाॅस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि कोटा में राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोटा लौट रहे हैं. जबकि दूरदराज राज्यों के विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं.
हालांकि, छात्रों का मानना है कि घर पर पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक गतिविधियां और अन्य डिस्टर्बेन्स पढ़ाई में बाधा बनते हैं. जबकि कोटा का सिंगल रूम कल्चर एकाग्रता और नियमित अध्ययन के लिए सबसे बेहतर वातावरण तैयार करता है.
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चम्बल हाॅस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा का कहना है कि लैंडमार्क सिटी, कोरल पार्क और जवाहर नगर एरिया में स्टूडेंट की वापसी तेजी से बढ़ी है. कई विद्यार्थी केवल एक माह की तैयारी के लिए दोबारा कोटा पहुंचे हैं, ताकि बेहतर रिवीजन का लाभ ले सकें. यही कारण है कि जिन विद्यार्थियों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था, वे भी अब इस अवसर को नए सिरे से तैयारी और खुद को साबित करने के मौके के रूप में देख रहे हैं.