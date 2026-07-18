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NEET CUT OFF 2026: कम नंबरों पर भी मिल जाएगी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट!

पटना: नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी होने के साथ ही अब अभ्यर्थियों की नजर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिक गई है. इस बार परीक्षा परिणाम का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि 700 से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या घटकर महज 19 रह गई.

बिहार से 68968 अभ्यर्थी क्वालीफाई: इससे साफ है कि इस वर्ष परीक्षा में हाई स्कोरिंग का ट्रेंड पिछले वर्षों की तुलना में कमजोर रहा. हालांकि सामान्य और अन्य श्रेणियों में कट-ऑफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बिहार से 68968 अभ्यर्थी क्वालीफाई किये हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों, खासकर पीएमसीएच, एनएमसीएच और अन्य संस्थानों में इस बार दाखिले के लिए कितने अंक और रैंक की जरूरत होगी.

एक्सपर्ट की राय (ETV Bharat)

बढ़ीं MBBS सीटें: बिहार के लिए इस वर्ष एक राहत की खबर यह भी है कि राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 740 नई सीटें बढ़ी हैं. इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 सीटों की वृद्धि हुई है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों में 550 नई सीटें जुड़ी हैं. पीएमसीएच और एनएमसीएच में 50-50 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें मिलने से राज्य के मेधावी छात्रों को पहले की तुलना में कुछ अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है.

टॉप स्कोरर्स की संख्या काफी कम: नीट और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के विशेषज्ञ शिक्षक विकास चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अपेक्षाकृत कठिन प्रश्नपत्र तैयार किया था. खासकर फिजिक्स के प्रश्न जेईई स्तर के थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र 700 से अधिक अंक तक नहीं पहुंच सके. उनके अनुसार यही वजह है कि इस बार टॉप स्कोरर्स की संख्या काफी कम रही है.

PMCH में दाखिले के लिए कितने नंबर की जरूरत?: विकास चौहान का कहना है कि सीटें बढ़ने के बावजूद पीएमसीएच जैसे संस्थानों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएगी. उनके अनुसार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को पीएमसीएच में सुरक्षित प्रवेश के लिए लगभग 610 या उससे अधिक अंक की आवश्यकता पड़ सकती है.

"ऑल इंडिया रैंक के आधार पर करीब 12 हजार रैंक तक पीएमसीएच की अधिकांश सीटें भर जाने की संभावना है. अतिरिक्त सीटों से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पीएमसीएच की प्रतिष्ठा और लंबे इतिहास के कारण यहां प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा पहले की तरह बेहद कड़ी रहेगी."- विकास चौहान, नीट और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के विशेषज्ञ

राज्य कोटा के तहत 85 प्रतिशत सीटें: उन्होंने बताया कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीटें राज्य कोटा के तहत बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित रहती हैं, जबकि 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं. ऐसे में राज्य के छात्रों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अवसर अपेक्षाकृत अधिक रहते हैं.