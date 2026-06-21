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RE-NEET 2026: कड़े सुरक्षा घेरे में हुई री-नीट, छात्रों ने कहा-फिजिक्स सबसे कठिन, बायोलॉजी रही आसान

सीकर जिले में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 12 बैंकों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए थे.

Students returning after taking the NEET exam
नीट परीक्षा देकर लौटते स्टूडेंट्स (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 8:23 PM IST

5 Min Read
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सीकर: री-नीट परीक्षा रविवार को जिलेभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. जिले में बनाए गए 91 परीक्षा केंद्रों पर कुल 27107 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए अभ्यर्थियों की तीन स्तरीय सुरक्षा जांच की गई. छात्राओं के कानों की बालियां और गले की चेन तक उतरवाई गईं. पूरी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. परीक्षा देकर लौटे स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछली बार के पेपर से यह पेपर ज्यादा कठिन था.

विद्यार्थियों की पेपर को लेकर प्रतिक्रिया: परीक्षा के बाद बाहर निकले विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं में एक बात समान रूप से सामने आई कि इस बार का री-नीट पेपर गत 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा की तुलना में अधिक कठिन रहा. अधिकांश विद्यार्थियों ने फिजिक्स को सबसे कठिन विषय बताया, जबकि केमिस्ट्री का स्तर भी पहले की तुलना में कुछ कठिन रहा. वहीं बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट से आसान स्तर का माना गया. एसके स्कूल केंद्र से बाहर आई छात्रा मनीषा ने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मॉडरेट थे. लेकिन फिजिक्स के सवाल काफी लंबे और उलझाने वाले थे. कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें जटिल समीकरणों का उपयोग करना पड़ा. उनके अनुसार इस बार का पेपर पिछली परीक्षा की तुलना में काफी कठिन था.

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बायोलॉजी आसान रही: अभ्यर्थी लोकेश ने कहा कि परीक्षा का स्तर ठीक-ठाक रहा, लेकिन फिजिक्स के लंबे प्रश्नों के कारण समय अधिक लगा. केमिस्ट्री में भी कुछ प्रश्न अपेक्षा से अधिक समय लेने वाले थे, जबकि बायोलॉजी आसान रही. एक अन्य छात्र ने बताया कि पेपर न तो बहुत आसान था और न ही अत्यधिक कठिन, लेकिन फिजिक्स सेक्शन ने सबसे ज्यादा चुनौती दी. 12वीं कक्षा के साथ नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने बताया कि फिजिक्स को समझना सबसे मुश्किल रहा. तैयारी के मुकाबले पेपर काफी कठिन था. हालांकि बायोलॉजी का पेपर उनकी तैयारी के अनुरूप आया और उसे हल करने में ज्यादा समय नहीं लगा.

इस बार का पेपर अधिक कठिन: एसके स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर आई छात्रा तनीषा ने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन आसान था, लेकिन फिजिक्स के प्रश्न काफी लंबे थे. कई समीकरण आधारित प्रश्न ऐसे भी पूछे गए, जो सामान्य तौर पर कम देखने को मिलते हैं. कुल मिलाकर पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार का पेपर अधिक कठिन रहा. परीक्षा देकर बाहर आए छात्र हर्षित गुलिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पिछली बार का पेपर भी अच्छा था और इस बार का भी ठीक रहा. उनका कहना था कि उनका असली कमबैक अब री-नीट 2.0 से ही होगा.

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बीएसएफ जवानों ने परीक्षा संभाला था मोर्चा: जिले में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 12 बैंकों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए थे. रविवार सुबह बीएसएफ जवानों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया. प्रत्येक केंद्र पर दो बीएसएफ जवान प्रश्न पत्र लेकर पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले में कुल 182 बीएसएफ जवान और करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी प्रश्न पत्र छह कलेक्शन सेंटरों पर जमा करवाए गए, जहां उन्हें वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ जवानों ने निभाई.

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परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे. पुलिस ने माइक से लगातार अनाउंसमेंट कर उन्हें केंद्रों से दूर रहने की अपील की. एसके स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समाप्त होने के करीब 25 मिनट बाद शाम 5:40 बजे गेट खोला गया, जिससे कुछ समय के लिए बाहर खड़े परिजनों ने नाराजगी जताई. हालांकि गेट खुलने के बाद सभी अभ्यर्थी सुरक्षित बाहर निकल आए और स्थिति सामान्य हो गई.

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह, सीओ सिटी संदीप चौधरी तथा क्यूआरटी के जवान लगातार विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे. एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह ने बताया कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में 25 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया था. प्रत्येक टीम तीन से चार परीक्षा केंद्रों पर नजर रख रही थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट्स को बीएसएफ जवानों की सुरक्षा में कलेक्शन सेंटरों तक पहुंचाया गया.

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