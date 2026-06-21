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RE-NEET 2026: कड़े सुरक्षा घेरे में हुई री-नीट, छात्रों ने कहा-फिजिक्स सबसे कठिन, बायोलॉजी रही आसान

सीकर: री-नीट परीक्षा रविवार को जिलेभर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. जिले में बनाए गए 91 परीक्षा केंद्रों पर कुल 27107 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए अभ्यर्थियों की तीन स्तरीय सुरक्षा जांच की गई. छात्राओं के कानों की बालियां और गले की चेन तक उतरवाई गईं. पूरी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. परीक्षा देकर लौटे स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछली बार के पेपर से यह पेपर ज्यादा कठिन था.

विद्यार्थियों की पेपर को लेकर प्रतिक्रिया: परीक्षा के बाद बाहर निकले विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं में एक बात समान रूप से सामने आई कि इस बार का री-नीट पेपर गत 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा की तुलना में अधिक कठिन रहा. अधिकांश विद्यार्थियों ने फिजिक्स को सबसे कठिन विषय बताया, जबकि केमिस्ट्री का स्तर भी पहले की तुलना में कुछ कठिन रहा. वहीं बायोलॉजी का पेपर मॉडरेट से आसान स्तर का माना गया. एसके स्कूल केंद्र से बाहर आई छात्रा मनीषा ने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मॉडरेट थे. लेकिन फिजिक्स के सवाल काफी लंबे और उलझाने वाले थे. कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें जटिल समीकरणों का उपयोग करना पड़ा. उनके अनुसार इस बार का पेपर पिछली परीक्षा की तुलना में काफी कठिन था.

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बायोलॉजी आसान रही: अभ्यर्थी लोकेश ने कहा कि परीक्षा का स्तर ठीक-ठाक रहा, लेकिन फिजिक्स के लंबे प्रश्नों के कारण समय अधिक लगा. केमिस्ट्री में भी कुछ प्रश्न अपेक्षा से अधिक समय लेने वाले थे, जबकि बायोलॉजी आसान रही. एक अन्य छात्र ने बताया कि पेपर न तो बहुत आसान था और न ही अत्यधिक कठिन, लेकिन फिजिक्स सेक्शन ने सबसे ज्यादा चुनौती दी. 12वीं कक्षा के साथ नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने बताया कि फिजिक्स को समझना सबसे मुश्किल रहा. तैयारी के मुकाबले पेपर काफी कठिन था. हालांकि बायोलॉजी का पेपर उनकी तैयारी के अनुरूप आया और उसे हल करने में ज्यादा समय नहीं लगा.

इस बार का पेपर अधिक कठिन: एसके स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर आई छात्रा तनीषा ने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन आसान था, लेकिन फिजिक्स के प्रश्न काफी लंबे थे. कई समीकरण आधारित प्रश्न ऐसे भी पूछे गए, जो सामान्य तौर पर कम देखने को मिलते हैं. कुल मिलाकर पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार का पेपर अधिक कठिन रहा. परीक्षा देकर बाहर आए छात्र हर्षित गुलिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पिछली बार का पेपर भी अच्छा था और इस बार का भी ठीक रहा. उनका कहना था कि उनका असली कमबैक अब री-नीट 2.0 से ही होगा.