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किराना दुकानदार के घर से निकले तीन डॉक्टर, RE-NEET में चमकी भाई-बहन की किस्मत

सहरसा में किराना दुकानदार के तीन बच्चों ने नीट में सफलता हासिल की. एक बेटी और दो बेटों की सफलता से पूरा परिवार खुश है.

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सहरसा में एक घर से निकले तीन डॉक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 17, 2026 at 3:06 PM IST

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सहरसा: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते हैं. इसका ताजा उदाहरण सहरसा जिले के तुलसियाही वार्ड-1 का एक परिवार है, जहां एक किराना दुकानदार के तीनों बेटे-बेटी ने नीट-2026 में सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने माता-पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे जिले का मान भी बढ़ाया है।

एक ही घर से निकले 3 डॉक्टर: परिवार के बड़े भाई रजनीश कुमार (21) ने 3122, बेटी साक्षी कुमारी (20) ने ऑल इंडिया रैंक 9672 और सबसे छोटे भाई प्रहलाद कुमार (18) ने 26751 रैंक हासिल की है. तीनों अब मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

एक ही घर से निकले 3 डॉक्टर (ETV Bharat)

"मुझे बहुत खुशी हो रही है. पहली बार एग्जाम दिया और सफलता मिली है. दोनों भाई-बहन मुझसे बड़े हैं और उनको तीसरे अटेम्ट में कामयाबी मिली है. सेल्फ स्टडी करते थे. शायद कोई दिन रहा होगा जब मैंने 4 घंटे से कम पढ़ा हो. मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता, कोचिंग संचालक और भाई-बहन को जाता है."- प्रहलाद कुमार, नीट में सफल अभ्यर्थी

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प्रहलाद कुमार ने किया 26751 रैंक हासिल (ETV Bharat)

किराना दुकान चलाते हैं पिता : तीनों के पिता रोहित कुमार तुलसियाही वार्ड-1 में एक छोटी किराना दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि मां पूनम देवी गृहिणी हैं. आर्थिक रूप से सामान्य परिवार होने के बावजूद माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी. बच्चों ने भी उनकी मेहनत और विश्वास को अपनी लगन से सार्थक कर दिखाया.

"हमलोग बहुत खुश हैं. मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है. हमारी परेशानियों को नजदीक से देखे हैं. उनकी सफलता से हमें बेहद खुशी हो रही है."- पूनम देवी, सफल अभ्यर्यियों की मां

कहां से हुई शिक्षा-दीक्षा: साक्षी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार बोर्ड से की है. इंटरमीडिएट रमेश झा महिला कॉलेज से पूरा किया. रजनीश ने 10वीं सीबीएसई बोर्ड से जीवन दीप स्कूल और 12वीं बिहार बोर्ड से एसएनएस कॉलेज से उत्तीर्ण की. वहीं प्रहलाद ने 10वीं जीवन दीप स्कूल (सीबीएसई) और 12वीं सीहौल हाई स्कूल (बिहार बोर्ड) से पूरी की है.

"नीट की परीक्षा पास करने पर लाइफ में पहली बार इतनी खुशी मिली है. तीन साल की मेहनत का फल मिला है. मेरे भाई बहन को भी सफलता मिली है. इससे खुशी चार गुना हो गई है."- रजनीश कुमार, नीट में सफल अभ्यर्थी

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रजनीश कुमार ने हासिल किया 3122 रैंक (ETV Bharat)

10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी: तीनों भाई-बहनों ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई सहरसा के प्रगति क्लासेज से की है. इसके बाद शहर में कमरा लेकर पूरी तरह सेल्फ स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया. रोजाना 10 से 12 घंटे तक नियमित पढ़ाई, पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या ने उन्हें सफलता दिलाई. परिवार का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य distractions से दूरी बनाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखा.

"इस साल मेहनत का फल मिला है. ये मेरा थर्ड अटेम्ट था. रोज 8 से 10 घंटे पढ़ती थी. एग्जाम नजदीक आते ही 13 घंटे तक पढ़ती थी."-साक्षी कुमारी,नीट में सफल अभ्यर्थी

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साक्षी कुमारी ने हासिल किया 9672 रैंक (ETV Bharat)

युवाओं के लिए बने प्रेरणा: एक ही परिवार के तीन बच्चों का एक साथ नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफल होना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. तुलसियाही वार्ड-1 में खुशी का माहौल है. परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग लगातार घर पहुंचकर तीनों को बधाई दे रहे हैं. उनकी सफलता अब उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बीच बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.

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