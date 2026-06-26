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​Re-NEET 2026: वीडियो कॉल पर दिखाते थे फर्जी नीट पेपर, अजमेर पुलिस ने करनाल से दबोचे दो शातिर

दो इंजीनियरिंग छात्र गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )