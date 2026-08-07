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FSL भोपाल की DNA रिपोर्ट्स सवालों के घेरे में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट में पिछले 5 सालों में पेश की गई रिपोर्ट्स में गड़बड़ी की आशंका के चलते अबतक पेश की गईं 20 प्रतिशत रिपोर्ट्स की रैंडम जांच करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है, इसके लिए तीन सदस्यीय सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें दूसरे प्रदेशों के सदस्य शामिल होंगे.

इस वजह से डीएनए रिपोर्ट्स कटघरे में

दरअसल, नर्मदापुरम के इटारसी निवासी पंकज कुमार ने पॉस्को व दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल में डीएनए जांच के लिए पीड़ित व आरोपी के सैंपल भेजे गए थे. पेश की गई रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति के सैंपल का उल्लेख किया गया, जिसे 'एम' के रूप में उल्लेखित किया गया. इतना ही नहीं, घटना रिपोर्ट के अनुसार घटना 14 नवम्बर 2022 से 03 जनवरी 2023 के बीच हुई थी, लेकिन एफआईआर 3 मई 2023 को दर्ज की गई. वहीं, घटना के चार माह बाद सील किए गए सैंपल को सही-सलामत माना जा सकता है, इस पर सवाल किए गए.

कोर्ट ने यह भी पाया कि टेस्ट के लिए आरोपी का सीमेन सैंपल लिया गया जबकि टेस्टिंग ब्लड सैंपल से हो सकती थी. इससे सैंपलिंग प्रोसेस की प्रभावशीलता और सटीकता पर शुरुआती संदेह पैदा होता है.

FSL व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तलब, कोर्ट जवाब से असंतुष्ट

युगलपीठ ने इस संबंध में डायरेक्टर एफएसएल भोपाल व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के निर्देष जारी किए थे. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि उम्मीद है कि अगर वैज्ञानिक ने कोई गलती की है, तो उसे उचित सजा मिलनी चाहिए, न कि मामले को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए. याचिका की सुनवाई के दौरान एफएसएल भोपाल के डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला की ओर से पेश किए गए हलफनामे पर युगलपीठ ने असंतुष्टि व्यक्ति की थी. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, '' सिर्फ यह कह देना कि यह टाइपिंग की गलती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है.''

कोर्ट ने आगे कहा, '' सैंपल को लेकर टाइपिंग की गलती बताया और जांच में लिए गए सैंपल को किसी और का बताया, ये जानते हुए भी कि ये किसी व्यक्ति की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो टाइपिंग की गलती का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.'' युगलपीठ ने पाया कि प्रारंभिक जांच के लिए डायरेक्टर इंचार्ज डॉ. हर्षा सिंह को 15 दिन का समय दिया गया है. युगलपीठ ने जांच अधिकारी व एफएसएल डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.

FSL की डीएनए रिपोर्ट्स भरोसेमंद नहीं मानी जा सकतीं : हाईकोर्ट