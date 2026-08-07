FSL भोपाल की DNA रिपोर्ट्स सवालों के घेरे में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश
एफएसएल द्वारा पांच साल में पेश डीएनए रिपोर्ट्स के 20 प्रतिशत प्रकरणों की फिर होगी जांच, पॉक्सो मामले की सुनवाई के दौरान मिली बड़ी गड़बड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 7:35 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट में पिछले 5 सालों में पेश की गई रिपोर्ट्स में गड़बड़ी की आशंका के चलते अबतक पेश की गईं 20 प्रतिशत रिपोर्ट्स की रैंडम जांच करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है, इसके लिए तीन सदस्यीय सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें दूसरे प्रदेशों के सदस्य शामिल होंगे.
इस वजह से डीएनए रिपोर्ट्स कटघरे में
दरअसल, नर्मदापुरम के इटारसी निवासी पंकज कुमार ने पॉस्को व दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल में डीएनए जांच के लिए पीड़ित व आरोपी के सैंपल भेजे गए थे. पेश की गई रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति के सैंपल का उल्लेख किया गया, जिसे 'एम' के रूप में उल्लेखित किया गया. इतना ही नहीं, घटना रिपोर्ट के अनुसार घटना 14 नवम्बर 2022 से 03 जनवरी 2023 के बीच हुई थी, लेकिन एफआईआर 3 मई 2023 को दर्ज की गई. वहीं, घटना के चार माह बाद सील किए गए सैंपल को सही-सलामत माना जा सकता है, इस पर सवाल किए गए.
कोर्ट ने यह भी पाया कि टेस्ट के लिए आरोपी का सीमेन सैंपल लिया गया जबकि टेस्टिंग ब्लड सैंपल से हो सकती थी. इससे सैंपलिंग प्रोसेस की प्रभावशीलता और सटीकता पर शुरुआती संदेह पैदा होता है.
FSL व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तलब, कोर्ट जवाब से असंतुष्ट
युगलपीठ ने इस संबंध में डायरेक्टर एफएसएल भोपाल व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के निर्देष जारी किए थे. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि उम्मीद है कि अगर वैज्ञानिक ने कोई गलती की है, तो उसे उचित सजा मिलनी चाहिए, न कि मामले को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए. याचिका की सुनवाई के दौरान एफएसएल भोपाल के डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला की ओर से पेश किए गए हलफनामे पर युगलपीठ ने असंतुष्टि व्यक्ति की थी. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा, '' सिर्फ यह कह देना कि यह टाइपिंग की गलती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है.''
कोर्ट ने आगे कहा, '' सैंपल को लेकर टाइपिंग की गलती बताया और जांच में लिए गए सैंपल को किसी और का बताया, ये जानते हुए भी कि ये किसी व्यक्ति की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो टाइपिंग की गलती का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.'' युगलपीठ ने पाया कि प्रारंभिक जांच के लिए डायरेक्टर इंचार्ज डॉ. हर्षा सिंह को 15 दिन का समय दिया गया है. युगलपीठ ने जांच अधिकारी व एफएसएल डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.
FSL की डीएनए रिपोर्ट्स भरोसेमंद नहीं मानी जा सकतीं : हाईकोर्ट
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि यह गलती कट-एंड-पेस्ट की वजह से हो सकती है. इसलिए रिपोर्ट में गलत नाम आ गया है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अगर इस सफाई को मान लिया जाए, तो डीएनए क्रोमोसोम के मिलान से जुड़े आंकड़ों में भी कट-एंड-पेस्ट की गलती हो सकती है? इस तरह, यह बात मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश राज्य की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा तैयार की गई डीएनए रिपोर्ट भरोसेमंद नहीं हैं. इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने पिछले पांच सालों में कोर्ट में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट्स की रैंडम जांच के आदेश दे दिए.
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युगलपीठ ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य और लेबोरेटरी स्वतंत्र जांच समिति को स्लाइड उपलब्ध कराएंगे जो उन रिपोर्टों को जारी करते समय तैयार की गई थीं, जिससे समिति स्लाइड की भी क्रॉस-चेक कर सके और पता लगा सके कि रिपोर्ट सही हैं या नहीं. युगलपीठ ने सात दिनों में समिति गठित करने के आदेश जारी किए हैं.
डायरेक्टर पद पर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को लाएं : हाईकोर्ट
युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा गया है कि डॉ. हर्षा सिंह ने कहा है कि उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का नहीं है. हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वे डायरेक्टर के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार करें, जिसके पास फॉरेंसिक साइंस या उससे जुड़े विषयों आदि स्पेशलाइज़्ड क्वालिफिकेशन हो. युगलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि संबंधित एक्सपर्ट के डॉक्यूमेंटेशन व रिसर्च के साथ सही हलफनामा 12 अगस्त 2026 के पूर्व दाखिल किया जाए. याचिका पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की गई है.