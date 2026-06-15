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कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे NEET के प्रश्न पत्र , 21 जून को दोबारा परीक्षा, पेपर लीक के बाद रद्द हुआ था एग्जाम

NEET पेपर लीक कांड के बाद दोबारा परीक्षा के लिए सख्त पहरे में प्रश्नपत्र सेंटर पहुंचाए जा रहे हैं.जगदलपुर में भी पेपर पहुंच चुके हैं.

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कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे NEET के प्रश्न पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 7:26 PM IST

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जगदलपुर : NEET पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर इस परीक्षा का आयोजन होना है. दूसरी बार होने वाले पेपर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है. बस्तर के जगदलपुर में भी परीक्षा के प्रश्नपत्र वायुसेना के विशेष विमान से कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाए गए. एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर रही.

सीलबंद पेटियों में लाए गए पेपर

जगदलपुर के दंतेश्वरी विमानतल पर वायुसेना के विशेष विमान से NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र बंद और सीलबंद पेटियों में लाए गए. प्रश्नपत्रों के पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट परिसर को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया था. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था. विमान से प्रश्नपत्रों को उतारने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में उन्हें सीधे सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाया गया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा के सभी मानकों का विशेष रूप से पालन किया गया. ताकि किसी भी प्रकार की चूक या अनियमितता की संभावना न रहे.

कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे NEET के प्रश्न पत्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे थे सवाल

आपको बता दें कि NEET परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे. इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं. 21 जून को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे पेपर

वायुसेना के विशेष विमान के जरिए प्रश्नपत्रों की ढुलाई भी इसी व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. अब देखना होगा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी के बीच आयोजित होने वाली यह परीक्षा अभ्यर्थियों के विश्वास को कितना मजबूत कर पाती है.

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