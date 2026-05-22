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जैव विविधता दिवस; UP में विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जन्म, सरकार के प्रयासों से खबू बढ़ा वन्यजीवों का कुनबा

संरक्षण से बढ़ने लगी वन्यजीवों की संख्या वन विभाग के मुताबिक, बाघों की सुरक्षा के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत में एंटी-पोचिंग उपाय और आवास पुनर्स्थापन कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं. बाघों और हाथियों के संरक्षण को लेकर जारी विभिन्न योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. योगी सरकार ने बाघों और हाथियों के संरक्षण से जुड़े स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कई करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की. प्रदेश के एक मात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही अन्य टाइगर रिजर्व और सेंक्चुरी में संरक्षित वन्य जीवों का कुनबा अब बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश में अभी कुल चार टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व. बाघों को संरक्षण देने के कारण अब राज्य में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 थी, जो साल 2022 तक बढ़कर 202 तक पहुंच गई है.

बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक राज्य का हरित आवरण 20% तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया है. जुलाई 2025 में 35 करोड़ पौधरोपण अभियान चलाया गया. नदियों के किनारे और एक्सप्रेस-वे के साथ पौधरोपण की योजना बनाई गई, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके. इस साल 38 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 2000 से ज्यादा पौधशालाओं में पौधों की उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

उत्तर प्रदेश में जीव-जंतु और वनस्पति दोनों में ही प्रचुर विविधता पाई जाती है. यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान और दो दर्जन से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो जैविक विविधता में योगदान करते हैं. वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना बताते हैं, प्रदेश में स्तनधारियों की 56 प्रजातियां, पक्षियों की 552 प्रजातियां, 79 मछलियों की, 47 सरीसृप और 19 उभयचर प्रजातियां हैं. यहां तकरीबन चार हजार प्रजातियां पाई जाती हैं.

जैव विविधता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है. हमें आस-पास उपलब्ध पेड़-पौधे, वन्यजीव, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है. एक ओर जैव विविधता हमारे जीवन की आवश्यकताओं खाद्य पदार्थ, शुद्ध वायु और मृदा की पूर्ति करता है. वहीं, दूसरी ओर जैव विविधता हमें रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है. यह पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनाता है. जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और प्राकृतिक आपदाओं व बीमारियों से हमारी रक्षा करता है.

इस प्रजाति का सांप मिलने के बाद अब वन विभाग की तरफ से जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए और बेहतर रणनीति पर काम करने की योजना बनाने की तैयारी है. प्रदेश में बाघों, तेंदुओं और सारस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. सरकार ने जीव जंतुओं के आश्रय के लिए रामसर साइट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की है. हाल ही में अलीगढ़ में एक नया रामसर साइट्स योगी सरकार ने घोषित किया है. पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर करने की दिशा में विभिन्न तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में जैव विविधता को लेकर उठाए जा रहे कदमों का धीरे-धीरे सकारात्मक असर देखने को मिलने लगा है. सरकारी प्रयासों के चलते, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके कई दुर्लभ जीव-जंतु प्रदेश में फिर से दिखाई देने लगे हैं. हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर वन्य-जीव अभ्यारण में दुर्लभ प्रजाति का सांप एहतुल्लाह लोंगिरोस एक बार फिर से दिखा. ये भूरे रंग का सांप होता है. इससे पहले यह सांप मृत अवस्था में मिला था. यह दुर्लभ और छिपकर रहने वाली प्रजाति का सांप है.

लखनऊ: हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. पेड़-पौधे और पशु-पक्षी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं. इन्हें बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है. इसके साथ ही जंगलों में वन्यजीवों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो.

यूपी में विलुप्त हो रही प्रजातियों का फिर से हो रहा उदय (Photo Credit; ETV Bharat)

दुधवा टाइगर रिजर्व: उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है. इस टाइगर रिजर्व को 1987 में स्थापित किया गया था. यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व: यह शाहजहांपुर और पीलीभीत में स्थित है.

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व: बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है. 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था.

रानीपुर टाइगर रिजर्व: यह चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है.

यूपी में इस तरह रखी जाती है बाघों पर नजर

प्रदेश सरकार बाघों की आबादी और उनके आवासों की निगरानी के लिए कई तरह की तकनीकों का प्रयोग करती है. इनमें कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट टैगिंग मुख्य हैं. बाघों के अवैध शिकार को रोकने की भी व्यवस्था सरकार करती है. समितियों के माध्यम से निगरानी कराई जाती है और अवैध शिकार में शामिल लोगों को दंडित किया जाता है. सरकार बाघों के आवासों की रक्षा के लिए वन क्षेत्रों की कटाई को कम करने और वन उत्पादों के उपयोग को कम करने के उपाय करती है.

तेंदुओं की संख्या में हुई जबरदस्त वृद्धि

वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, दुधवा टाइगर रिजर्व में साल 2022 से रिकॉर्ड तेंदुओं की बढ़ोतरी हुई है. 2022 में दुधवा में कुल 34 तेंदुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 93 हो गई है. लगभग 199 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई. कतर्निया घाट अभ्यारण्य में भी 2022 में कुल 37 तेंदुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 131 हो गई है. यहां पर 254 फीसद बढ़ोतरी दर्ज हुई है. बफर जोन में भी तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और यह संख्या 21 से बढ़कर 51 हो गई है. यहां पर भी 143 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.



यूपी में विलुप्त हो रही प्रजातियों का फिर से हो रहा उदय (Photo Credit; ETV Bharat)



गैंडा संरक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार गैंडों के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर योजना चला रही है. दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों की तादाद काफी है. यहां गैंडों का पुनर्वासन किया गया है. गैंडों के लिए 27 वर्ग किलोमीटर का सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया है, जहां उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. अब तक 46 गैंडों को दुधवा लाया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले गैंडों के भविष्य की उम्मीद है. दुधवा नेशनल पार्क का घास का मैदान और जल स्रोत गैंडों के लिए बेहतर आवास है. आने वाले वर्षों में दुधवा फिर से एक सींग वाले गैंडों की एक मजबूत आबादी वाला क्षेत्र बनने की संभावना है.

गिद्ध संरक्षण योजना

उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र और प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही डाइक्लोफिनेक जैसे हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. दो वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एशिया के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था. यह एशियाई किंग गिद्ध यानी लाल सिर वाले गिद्ध की प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है. अगले 10 वर्षों में यहां से 20 जोड़ा यानी 40 गिद्धों को तैयार कर वन विभाग को जंगल में छोड़ना है. दो करोड़ 80 लाख 54 हजार रुपये की लागत से कैम्पियरगंज वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित इस जटायु संरक्षण केंद्र के जरिए गिद्धों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है. कुल 20 नर-मादा गिद्ध का यहां पालन और संरक्षण किया जा रहा है.

यूपी में विलुप्त हो रही प्रजातियों का फिर से हो रहा उदय (Photo Credit; ETV Bharat)



खूब बढ़ी सारस की संख्या

यूपी में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है. राज्य में प्रतिवर्ष दो बार (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) सारस की गणना की जाती है. पिछले वर्ष हुई गणना में प्रदेश में सारसों की संख्या 19,994 थी. अब प्रदेश के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए. राज्यव्यापी गणना में इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस मिले. 10 वन प्रभागों में यह संख्या 500 से अधिक रही. 2023 में प्रदेश में 19,196 सारस मिले. 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 19,994 हो गई. अब इस शीतकालीन सत्र में प्रदेश में कुल सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई है. सारस की शीतकालीन गणना में 10 प्रभागों में इनकी संख्या 500 से ऊपर रही. इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस पाए गए. मैनपुरी में 2899, औरैया में 1283, शाहजहांपुर में 1078, गोरखपुर में 950, कन्नौज में 826, कानपुर देहात में 777, हरदोई में 752, सिद्धार्थनगर में 736 और संतकबीर नगर वन प्रभाग में 701 सारस पाए गए.





वेटलैंड प्रदान कर रहे जीवन

वेटलैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां जमीन पर या जमीन के ठीक ऊपर मौसमी या फिर स्थायी रूप से जल रहता है. ये क्षेत्र गीली मिट्टी में पनपने वाले पौधों और जीवों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं. वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास का माहौल प्रदान करते हैं. वेटलैंड में पानी या तो मिट्टी को कवर करता है या उसके पास रहता है, जो इसे गीला बनाता है. वेटलैंड पानी को फिल्टर करके और प्रदूषण को कम कर पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. वेटलैंड में रहने वाले पौधे और जीव जलमग्न परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं.

कितने प्रकार के होते हैं वेटलैंड

वेटलैंड के कई प्रकार होते हैं जिनमे झीलें, दलदल और समुद्र के किनारे के क्षेत्र शामिल हैं. वेटलैंड कार्बन को इकट्ठा कर और बाढ़ को कम कर क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में भी सहायता करते हैं. वेटलैंड के कुछ उदाहरणों में दलदल, झीलें, तटीय दलदल और मीठे पानी की झीलों के किनारे के क्षेत्र होते हैं. उत्तर प्रदेश में साल 2025 तक कुल 10 रामसर स्थल यानी वेटलैंड होते थे. सरकार ने दो नए रामसर स्थल घोषित किए, जिससे अब इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 12 हो गई है. प्रदेश के इन सभी रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल 39914.27 हेक्टेयर है, जो प्रदेश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल 12,42,530 हेक्टेयर (नेशनल वेटलैंड एटलस के अनुसार) का लगभग 3.21 प्रतिशत भाग है.

पेड़ों का बहुत ज्यादा योगदान

उत्तर प्रदेश के वन एवं जंतु उद्यान मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का महत्व है. जितने भी जीव जंतु हैं सब सुरक्षित रहें. बहुत से जीव जंतु कम होते जा रहे हैं वह कम नहीं होने चाहिए. हमारे यहां धर्म के अंदर वनस्पतियों का, पेड़ों का बहुत ज्यादा योगदान है. पीपल का पेड़ है. बरगद का पेड़ है. इनकी पूजा होती है. हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहां पेड़ खूब रहें. पेड़ों की छाया हो. पेड़ों से मिट्टी का कटान न हो. पेड़ों से ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है.

242 करोड़ पेड़ लगाए गए

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 242 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं. पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर एक पेड़ मां के नाम पर बड़ी संख्या में जनता ने पौधे लगाए. जनता की सहभागिता से इतने ज्यादा पेड़ लगे. पेड़ों को लगाने के साथ-साथ पेड़ बचाना भी चाहिए. हमें तालाब और नदियों का भी ख्याल रखना है. अगर तालाब रहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा और नदियों का भी रहना बहुत जरूरी है. इनके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए. पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. एनवायरमेंट अच्छा रहना चाहिए. इसके साथ ही साथ हमारे यहां वायु शुद्ध रहना चाहिए.





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