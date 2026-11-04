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बिहार में महिला अधिकारी हाथ में कटोरा लेकर धरने पर बैठीं, जानें क्या है मामला

आरडीओ अल्पीका सिंह के प्रदर्शन के बाद हलचल तेज ( बक्सर प्रशासन सोशल मीडिया )

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में सरकारी तंत्र का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आंतरिक तनातनी के कारण वेतन भुगतान रोकने का विवाद अब पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है. इस प्रशासनिक विवाद का मुख्य केंद्र ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आरडीओ) अल्पीका सिंह का वेतन रुकना रहा है. इस घटनाक्रम ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनोखी तस्वीर