बिहार में महिला अधिकारी हाथ में कटोरा लेकर धरने पर बैठीं, जानें क्या है मामला
कटोरा लेकर धरने पर बैठीं आरडीओ अल्पीका सिंह का वेतन रिलीज हुआ. बीडीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था. रिपोर्ट- उमेश कुमार पांडे
Published : November 4, 2026 at 1:15 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में सरकारी तंत्र का एक अजीब मामला सामने आया है. यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आंतरिक तनातनी के कारण वेतन भुगतान रोकने का विवाद अब पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है. इस प्रशासनिक विवाद का मुख्य केंद्र ग्रामीण विकास पदाधिकारी (आरडीओ) अल्पीका सिंह का वेतन रुकना रहा है. इस घटनाक्रम ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हुई अनोखी तस्वीर
ग्रामीण विकास पदाधिकारी अल्पीका सिंह का वेतन पिछले आठ महीनों से लंबित चल रहा था. इस आर्थिक संकट से तंग आकर उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में हाथों में कटोरा लेकर धरने पर बैठने का एक बेहद अनोखा रास्ता चुना.
सोशल मीडिया पर उनके इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं. तस्वीर के इंटरनेट पर फैलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इस पूरे मामले पर गंभीर संज्ञान लिया.
स्पष्टीकरण के बाद जारी हुआ वेतन
लगातार अनुपस्थित रहने के गंभीर आरोपों के आधार पर ब्रह्मपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने आरडीओ का वेतन रोक दिया था. हालांकि, विवाद बढ़ने पर जिला प्रशासन ने बीडीओ से भी आधिकारिक पक्ष रखने को कहा.
आरडीओ द्वारा अपनी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण और जवाब सौंपने के बाद, प्रशासन ने उनका रुका हुआ वेतन तत्काल रिलीज कर दिया. इसके साथ ही बीडीओ ने भी अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को सौंप दी है.
चादर और कटोरा लेकर बैठीं आरडीओ
करीब आठ महीने से वेतन बकाया रहने का आरोप लगाते हुए अल्पीका सिंह जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गईं. उनके बगल में एक कटोरा भी रखा था, जो इस अनूठे धरने का मुख्य आकर्षण बना. सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होते ही यह मामला जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंच गया. उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बाद आखिरकार आरडीओ अल्पीका सिंह का रुका हुआ वेतन तुरंत रिलीज कर दिया गया.
बीडीओ सोनू कुमार से मांगा गया जवाब
इस प्रशासनिक प्रकरण में एक नया मोड़ तब आया, जब जिला प्रशासन ने वेतन रोकने वाले ब्रह्मपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनू कुमार पर कार्रवाई की. प्रशासन ने बीडीओ से इस पूरे मामले पर आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग कर ली.
इसके जवाब में बीडीओ सोनू कुमार ने भी बिना देरी किए अपना विस्तृत लिखित पक्ष जिला प्रशासन को सौंप दिया है. अब उच्च अधिकारी इस पूरी रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं.
अनुपस्थिति और प्रशासनिक जवाबदेही का पेच
इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू दोनों अधिकारियों के दावों में छिपा विरोधाभास है. जहां आरडीओ अल्पीका सिंह बिना किसी कारण वेतन भुगतान न होने का आरोप लगा रही थीं, वहीं बीडीओ का तर्क बिल्कुल अलग है. उनका कहना है कि आरडीओ लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही थीं, जिसके कारण प्रशासनिक नियमों के तहत उनका वेतन रोका गया था. यह विवाद अब कार्यालयों में जवाबदेही पर बड़े सवाल उठा रहा है.
जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से समाधान
जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक वत्स ने पूरे मामले की आधिकारिक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने इस संवेदनशील प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया था.
"उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आरडीओ के वेतन को तुरंत रिलीज कराने की व्यवस्था की गई. प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की गहनता से जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही वेतन भुगतान की यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई है."- आलोक वत्स, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी
बीडीओ सोनू कुमार ने मांगी थी सफाई
डीआरडीए के निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने इस विवाद की मुख्य वजह का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि आरडीओ अल्पीका सिंह लंबे समय से अपनी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित चल रही थीं. इसी लापरवाही को आधार बनाकर ब्रह्मपुर के बीडीओ सोनू कुमार ने उनका वेतन रोक दिया था.
"संबंधित अधिकारी की ओर से जवाब दिए जाने के बाद वेतन रिलीज कर दिया गया है. इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा था. बीडीओ ने अपना लिखित जवाब प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है."- अरविंद कुमार सिंह,डीआरडीए के निदेशक
जवाब मिलने के बाद मामला शांत
संबंधित अधिकारी अल्पीका सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने के बाद प्रशासन ने उनका वेतन रिलीज कर दिया. बीडीओ ने भी अपना लिखित स्पष्टीकरण जिला प्रशासन को समय पर उपलब्ध करा दिया है. दोनों पक्षों के जवाब और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब वेतन भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला शांत हो गया है.
प्रखंड विकास पदाधिकारी का मुख्य बयान
इस पूरे विवाद पर ब्रह्मपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनू कुमार ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिले नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब वेतन का भुगतान कर दिया गया है.
बीडीओ ने साफ किया कि संबंधित अवधि के दौरान आरडीओ कार्यालय से पूरी तरह अनुपस्थित चल रही थीं. इसी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण नियमों के तहत उनका वेतन रोकने की प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी.
"वरीय अधिकारी से मिले गाइडलाइंस के अनुसार वेतन भुगतान कर दिया गया. उस दौरान वह अनुपस्थित थी जिसके कारण वेतन रोका गया था."-सोनू कुमार,प्रखंड विकास पदाधिकारी,ब्रह्मपुर
समीक्षा के बाद भविष्य के फैसले पर नजर
मामले के शांत होने के बाद अब दोनों पक्षों ने प्रशासनिक स्तर पर अपना-अपना लिखित स्पष्टीकरण वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है. बक्सर जिला प्रशासन अब इन दोनों जवाबों की गहन समीक्षा कर रहा है.
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीडीओ और आरडीओ द्वारा दी गई दलीलों के मूल्यांकन के बाद, उच्च प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे प्रकरण में आगे क्या अंतिम निर्णय लिया जाता है.
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