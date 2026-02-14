RDG को लेकर आर्थिक संकट के भंवर में सरकार! सोशल मीडिया पर CM सुक्खू को नसीहतों की भरमार

ETV Bharat / state

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की आहट अब सियासी गलियारों से निकलकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी जंग बन चुकी है. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा 'राजस्व घाटा अनुदान' (RDG) बंद किए जाने से प्रदेश में वित्तीय संकट अचानक गहरा गया है. अनुमान है कि इससे राज्य को हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. ऐसे में वेतन, पेंशन, एरियर और विकास कार्यों पर संभावित असर को लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है. हाल ही में वित्त विभाग की ओर से दी गई प्रेजेंटेशन के आंकड़े सार्वजनिक होते ही यह मुद्दा और भड़क गया. आंकड़ों ने न केवल आर्थिक स्थिति की गंभीरता को उजागर किया, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी को भी तेज कर दिया. अब सवाल सिर्फ केंद्र की नीति पर ही नहीं उठ रहे, बल्कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन और बीते वर्षों के फैसलों पर भी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर आम जनता से लेकर राजनेता, पूर्व अधिकारी और विशेषज्ञ तक अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. कोई मौजूदा सरकार को नसीहत दे रहा है, कोई पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई केंद्र के फैसले पर सीधे सवाल उठा रहा है. 'बहाने नहीं, हिमाचल को जवाब चाहिए' सोशल मीडिया पर आम लोग तंज भरे अंदाज में लिख रहे हैं कि "खजाना खाली हो सकता है, लेकिन जनसेवकों का बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं होता." धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार से तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि वित्त आयोग के सामने प्रदेश का पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा गया? क्या गलत आंकड़े भेजे गए? क्या प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं था? उन्होंने लिखा, "पहले अपने फैसलों की जिम्मेदारी लीजिए. आत्मनिर्भर हिमाचल की बात करने से पहले साफ और ईमानदार रोडमैप जनता के सामने रखिए. हिमाचल को आरोप नहीं, जवाब चाहिए." मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक और इंजीनियर रविंदर अवस्थी ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि निजी होटल मुनाफे में हैं, लेकिन सरकारी होटल घाटे में क्यों? उन्होंने लिखा, "जब मंत्री, विधायक और अधिकारी इसे निजी जागीर समझेंगे, तो घाटा होगा ही. अगर चोरी, लीकेज और मनमानी बंद हो जाए तो HPTDC कमाऊ विभाग बन सकता है." उनकी पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी और सरकारी उपक्रमों में पारदर्शिता की मांग की. 'कर्मचारियों की पीड़ा को समझे सरकार' पूर्व HAS अधिकारी और लेखक राजकुमार राकेश ने लिखा कि आर्थिक संकट दिखने से ज्यादा गंभीर है. उन्होंने कहा, "कर्मचारियों का 12% महंगाई भत्ता वर्षों से लंबित है, एरियर बकाया है और मेडिकल रीइंबर्समेंट महीनों से अटका है. कॉस्मेटिक उपायों से काम नहीं चलेगा. कर्मचारियों की पीड़ा को समझना होगा." उनकी पोस्ट पर पेंशनरों और कर्मचारियों ने अपनी परेशानियां साझा कीं. 'मुफ्त में कुछ नहीं मिलता' हिमाचल में एक प्रसिद्ध अखबार के संपादक नवनीत शर्मा ने लिखा कि RDG बहस ने करीब 75 लाख हिमाचलियों को अर्थशास्त्री बना दिया है. लेकिन यह भी सच है कि मुफ्त कुछ नहीं होता. उन्होंने लिखा, "जब बात अपने पर आती है तो हर कोई वित्त विशेषज्ञ बन जाता है, पर यह समय आत्मसम्मान जगाने का है. यह सिर्फ सरकार की नहीं, हर हिमाचली की परीक्षा है."