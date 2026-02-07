ETV Bharat / state

'जनता क्यों भुगते सरकार के गलत फैसलों की कीमत?', RDG पर गरमाई सियासत, भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरा

RDG पर गरमाई सियासत ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट (आरडीजी) को लेकर सियासत तेज हो गई है. जहां कांग्रेस सरकार केंद्र पर हिमाचल के साथ भेदभाव के आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए सीधे तौर पर सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. भाजपा का कहना है कि गलत फैसले, कमजोर पैरवी और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. 'जनता क्यों भुगते सरकार के फैसलों की सजा' धर्मशाला से विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए सरकार की लापरवाह कार्यप्रणाली जिम्मेदार है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार की गलत नीतियों की कीमत हिमाचल की जनता क्यों चुकाए. सुधीर शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग जैसे संवैधानिक मंच पर प्रदेश का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया. गलत और भ्रामक आंकड़े भेजकर हिमाचल की आर्थिक स्थिति को कागजों में बेहतर दिखाया गया, जिसका नुकसान अब प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएल सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए, जिससे केंद्रीय सहायता पर असर पड़ा. 'आरडीजी को राजनीतिक मुद्दा बना रही सरकार' पूर्व मंत्री ने कहा कि आरडीजी केवल हिमाचल तक सीमित फैसला नहीं था, बल्कि यह देशव्यापी नीतिगत निर्णय है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन हिमाचल सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसे राजनीतिक रंग दे रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिटायर्ड अधिकारियों पर निर्भरता बढ़ाकर सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर किया है. 'अस्थायी व्यवस्था थी आरडीजी'