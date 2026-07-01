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क्या जौहर यूनिवर्सिटी में चलेगा बुलडोजर; RDA का नोटिस, 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बने

जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान लगभग 38 ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं, जिनके निर्माण की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी.

क्या जौहर यूनिवर्सिटी में चलेगा बुलडोजर.
क्या जौहर यूनिवर्सिटी में चलेगा बुलडोजर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 9:34 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
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रामपुर: सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बनी कई इमारतों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. रामपुर विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त जांच के बाद यह पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी में 38 निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए गए हैं.

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिन इमारतों की उनके पास वैध अनुमति है, वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

फायर विभाग और रामपुर विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में की गई जांच में कई निर्माणों की पड़ताल की गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जिन भवनों की जांच की गई, उनमें से केवल 2 निर्माण ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बने हैं.

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि ऐसे सभी निर्माणों को नोटिस जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने संबंधित लोगों से कहा है कि यदि उनके पास निर्माण की कोई वैध अनुमति या स्वीकृत मानचित्र है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें.

रामपुर जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान लगभग 38 ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं, जिनके निर्माण की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. इन सभी मामलों में नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं और जवाब मांगा गया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय होती है. यदि इस अवधि के भीतर संबंधित पक्ष अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो प्रशासन नियमानुसार अगली कार्रवाई करेगा.

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप का माहौल है. माना जा रहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित निर्माणों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की नजर इस बात पर है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है.

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Last Updated : July 1, 2026 at 9:42 AM IST

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