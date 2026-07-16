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क्या खत्म होगा रामपुर में आजम का जौहर? RDA के बाद अग्निशमन और PWD ने कसा शिकंजा

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक के बाद कई विभागों ने शिकंजा कस दिया है. आयकर विभाग के बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) सहित अग्निशनम विभाग और PWD की कार्रवाई ने विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है. इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा या फिर प्रशासन की कार्रवाई का सामना करेगा? फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है. RDA के बाद फायर डिपार्टमेंट और PWD ने भी कसा शिकंजा. (Video Credit: ETV Bharat) 2017 से बढ़ा विवाद: जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजना मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी विवादों से घिरी रही है. सबसे पहले आयकर विभाग ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. इस कार्रवाई को ट्रस्ट के लिए बड़ा झटका माना गया. इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने भवनों का निरीक्षण कराया. जांच में सामने आया कि कुल 40 भवनों में से केवल दो भवनों के मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत थे, जबकि शेष 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं. इसके बाद आरडीए ने इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखा और व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए, लेकिन आरडीए के अनुसार जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. 38 भवन गिराने के निर्देश: इसके बाद आरडीए सचिव और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है कि वह स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो समय सीमा समाप्त होने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. अग्निशमन विभाग का नोटिस: इधर, अग्निशमन विभाग ने भी जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा से जुड़े कई मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन न होने की बात सामने आने पर विभाग ने नोटिस जारी किया है. नोटिस की समयावधि भी अब पूरी हो चुकी है. PWD की हुई एंट्री: अब लोक निर्माण विभाग की भी इस मामले में एंट्री हो गई है. समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 13.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 3.5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण कराया गया था. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है.