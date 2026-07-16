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क्या खत्म होगा रामपुर में आजम का जौहर? RDA के बाद अग्निशमन और PWD ने कसा शिकंजा

सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा या फिर प्रशासन की कार्रवाई का सामना करेगा?

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी.
रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:10 PM IST

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रामपुर: सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक के बाद कई विभागों ने शिकंजा कस दिया है.

आयकर विभाग के बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) सहित अग्निशनम विभाग और PWD की कार्रवाई ने विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है.

इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन अदालत का दरवाजा खटखटाएगा या फिर प्रशासन की कार्रवाई का सामना करेगा? फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है.

RDA के बाद फायर डिपार्टमेंट और PWD ने भी कसा शिकंजा. (Video Credit: ETV Bharat)

2017 से बढ़ा विवाद: जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजना मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी विवादों से घिरी रही है.

सबसे पहले आयकर विभाग ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का 12AB रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया. इस कार्रवाई को ट्रस्ट के लिए बड़ा झटका माना गया.

इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने भवनों का निरीक्षण कराया. जांच में सामने आया कि कुल 40 भवनों में से केवल दो भवनों के मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत थे, जबकि शेष 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं.

इसके बाद आरडीए ने इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखा और व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए, लेकिन आरडीए के अनुसार जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया.

38 भवन गिराने के निर्देश: इसके बाद आरडीए सचिव और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है कि वह स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो समय सीमा समाप्त होने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.

अग्निशमन विभाग का नोटिस: इधर, अग्निशमन विभाग ने भी जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा से जुड़े कई मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन न होने की बात सामने आने पर विभाग ने नोटिस जारी किया है. नोटिस की समयावधि भी अब पूरी हो चुकी है.

PWD की हुई एंट्री: अब लोक निर्माण विभाग की भी इस मामले में एंट्री हो गई है. समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 13.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 3.5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण कराया गया था. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

इस पर स्थगन आदेश भी लागू है. इसी बीच लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर एक बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया है कि यह आम रास्ता है. बताया जा रहा है कि विभाग इस मार्ग को सार्वजनिक रास्ता घोषित कराने और मुख्य गेट को हटाने के संबंध में भी न्यायालय का रुख करेगा.

क्या कहते हैं जिलाधिकारी: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पहले यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन था. 2024 में यह विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दिया गया.

प्रबंधन को नियमों की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने दो भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का नहीं कराया गया. इससे साफ है कि उन्हें नियम पता थे और जान बूझकर पालन नहीं किया गया.

फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर कई विभागों की कार्रवाई एक साथ जारी है. सबसे अहम मुद्दा आरडीए द्वारा दिए गए 15 दिनों का है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन ध्वस्तीकरण आदेश को अदालत में चुनौती देगा या फिर प्रशासन निर्धारित समय के बाद कार्रवाई करेगा.

आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी रहेगी. फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य आने वाले कुछ दिनों में होने वाले कानूनी और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा.

यूनिवर्सिटी गेट पर परामर्श कैंप. (Video Credit: ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी गेट पर परामर्श कैंप: अब यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्र-छात्राओं के लिए विशेष परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है. इस परामर्श केंद्र में आने वाले छात्र-छात्राओं से उनकी पढ़ाई, भविष्य और आगे की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर जानकारी ली जा रही है.

साथ ही विशेषज्ञ और शिक्षक उन्हें यह सलाह दे रहे हैं कि यदि विश्वविद्यालय में पढ़ाई प्रभावित होती है तो वह किन विश्वविद्यालयों या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं.

प्रशासन की पहल को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. माना जा रहा है कि प्रशासन किसी भी छात्र का शैक्षणिक भविष्य प्रभावित नहीं होने देना चाहता है.

इसी उद्देश्य से पहले छात्रों की काउंसलिंग कराई जा रही है. लोगों का कहना है कि पहली बार यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर इस तरह का छात्र-छात्रा परामर्श केंद्र लगाया गया है.

इससे यह संदेश भी निकलकर सामने आ रहा है कि प्रशासन कार्रवाई के साथ-साथ छात्रों के हितों का भी ध्यान रखना चाहता है. हालांकि, ध्वस्तीकरण की संभावित कार्रवाई को लेकर विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है.

गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर अरशदरी ने बताया कि यह कैंप जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है. अगर यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है, तो बच्चे कहां पर, किस यूनिवर्सिटी में जाएं? इसी को लेकर यह परामर्श केंद्र लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: रामपुर: आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर, RDA ने जारी किया गिराने का आदेश

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