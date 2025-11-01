नीतीश कुमार के गढ़ में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का रोड शो,कितना दे पाएंगे टक्कर?

नीतीश कुमार के गढ़ में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का रोड शो,कितना दे पाएंगे टक्कर?
जन सुराज प्रत्याशी पूर्व मेयर दिनेश कुमार ने पार्टी कार्यालय में की प्रेसवार्ता,जनसुराज के रोड शो की दी जानकारी,दुलारचंद यादव के लिए न्याय की गुहार
Published : November 1, 2025 at 10:20 AM IST
नालंदा: जन सुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में रोड-शो करेंगे . इसकी जानकारी बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व मेयर दिनेश कुमार ने पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर दी. उन्होंने राज्य सरकार को मोकामा में जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बाहुबली आनंत सिंह के समर्थकों द्वारा गोली मारकर हुई हत्या पर घेरा और घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
राजगीर विधानसभा के कलाली मोड़ से रोड शो की शुरूआत : आज का यह रोड शो सुबह 9 बजे राजगीर विधानसभा क्षेत्र के कलाली मोड़ से शुरू होकर विभिन्न चौक चौराहा होते हुए शाम को पटना के लिए रवाना होगा. इस रोड शो में नालंदा ज़िले के सातो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जन सुराज नेता आरसीपी सिंह के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं.
1995 के बाद से नीतीश कुमार का कैंडिडेट को मिली है जीत : मुख्य रूप से नालंदा ज़िला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता रहा है. 1995 के बाद से नीतीश कुमार ने इस ज़िले के जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया वह जीता है. ऐसे में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के इस किले को भेदने में कितने सफ़ल हो पाएंगे यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा. लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले बदले मौसम के मिज़ाज ने सियासी हलचल पर ब्रेक भी लगा दिया है.
लोजपा आर का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण स्थगित : आज नूरसराय के चंडासी मैदान में लोजपा आर का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में यह रोड शो आज कितना सफ़ल हो पाएगा यह देखना होगा. क्योंकि बीते 5 दिनों से मोंथा तूफ़ान के साथ हो रही रिमझिम बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया. जिससे सियासी प्रचार प्रसार भी थम सा गया है.
80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा रोड शो : आपको बताते चलें कि यह रोड शो 80 किलोमीटर तक चलेगा. जो राजगीर से शुरू होकर सिलाव बायपास, नेपुरा मोड़, नालंदा मोड़ होते हुए नीरपुर, बेन बाज़ार, परबलपुर के बेन मोड़, होते हुए नूरसराय पहुंचेगी. इसके बाद यह रोड शो मुख्यालय बिहारशरीफ शहर में प्रवेश करेगी. शहर के देवीसराय मोड़, घंटा घर, हॉस्पिटल मोड़, एतवारी बाजार, और सोहसराय में उनका स्वागत किया जाएगा.
बिहारशरीफ के सभी सीटों को कवर करेगा रोड शो : बिहारशरीफ से रोड शो वापस पावापुरी, गिरियक और कतरीसराय होकर गुज़रेगी. इस बार नालंदा ज़िले के बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व मेयर दिनेश कुमार, अस्थावां से लता सिंह, राजगीर से सत्येंद्र पासवान, इस्लामपुर से तनुजा कुमारी, हिलसा से उमेश वर्मा, नालंदा से पूनम सिंहा, और हरनौत से कमलेश पासवान प्रत्याशी हैं.
आरसीपी सिंह भी रोड शो में होंगे शामिल : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने चुने जाते थे. आज वे अलग होकर पार्टी बनाकर उनके गढ़ को ढहाने में कितना सफ़ल होते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.
ये भी पढ़ें :
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर FIR, बिहार चुनाव से पहले बुरे फंसे छोटे सरकार'
जान बचाने के लिए गाड़ी पर गाड़ी बदलता रहा, हत्या करने की थी पूरी प्लानिंग.. ऐसा हमला कभी नहीं देखा-MLA अनिल