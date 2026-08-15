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डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर RCDF का बड़ा कदम, तीन अहम MoU पर होंगे हस्ताक्षर

पर्यावरण बचाने के साथी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कई पहल करने जा रहा है.

RCDF का बड़ा कदम
RCDF का बड़ा कदम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 1:18 PM IST

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जयपुर : राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की दिशा में जल्द तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MoU पर हस्ताक्षर करने जा रहा है. इन समझौतों के जरिए RCDF पैकेजिंग उद्योग में नई एंट्री करने के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर सरस उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और पशुपालन क्षेत्र में सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

पैकेजिंग उद्योग में RCDF की नई एंट्री : RCDF और हिन्दुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण MoU प्रस्तावित है. इसके तहत जयपुर में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और स्वचालित पॉलीफिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा. यह प्लांट डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरूरी पॉलीफिल्म के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस प्लांट के शुरू होने से RCDF को पैकेजिंग सामग्री के लिए बाहरी निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही आधुनिक तकनीक से तैयार होने वाली पैकेजिंग से सरस के दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है.

राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पहल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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HPCL के पेट्रोल पंपों पर खुलेंगे सरस आउटलेट : दूसरा महत्वपूर्ण MoU हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किया जाएगा. इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंपों पर सरस आउटलेट्स स्थापित करने की योजना है. इन आउटलेट्स के जरिए उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंपों पर ही सरस के दूध, डेयरी उत्पादों और अन्य संबंधित उत्पादों की उपलब्धता मिल सकेगी. इससे सरस के उत्पादों का बिक्री नेटवर्क बढ़ेगा और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी.

सेक्स सॉर्टेड सीमन परियोजना के लिए NDDB से समझौता : तीसरा MoU राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ सेक्स सॉर्टेड सीमन परियोजना को लेकर होगा. इस तकनीक का मकसद पशुपालकों को बेहतर प्रजनन प्रबंधन के जरिए अधिक संख्या में मादा बछड़ों के उत्पादन में मदद करना है. डेयरी क्षेत्र में इस तकनीक के विस्तार से दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन के विकास में मदद मिल सकती है. इसका सीधा लाभ लंबे समय में पशुपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों को मिलने की उम्मीद है.

तकनीक, उत्पादन और मार्केटिंग पर फोकस : तीनों समझौतों को RCDF की डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. एक ओर पैकेजिंग के क्षेत्र में खुद की क्षमता विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरस उत्पादों के लिए नए बिक्री केंद्र तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही सेक्स सॉर्टेड सीमन जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाकर पशुधन की गुणवत्ता और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर रहेगा. इससे तकनीक, उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के स्तर पर RCDF के कामकाज का दायरा बढ़ सकता है.

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अगस्त के अंत में बड़ा डेयरी कार्यक्रम संभव : इन समझौतों को लेकर अगस्त के आखिरी सप्ताह में जयपुर में डेयरी सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है. इसी कार्यक्रम के दौरान तीनों MoU को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, प्रस्तावित तीनों समझौते राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, पैकेजिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने और सरस के बाजार विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं. इससे प्रदेश के पशुपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

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