ETV Bharat / state

विभूतिखण्ड में पार्किंग संचालित करेगा LDA, गोमती नगर में 62 करोड़ से नाले में RCC का काम होगा

सीजी सिटी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: विभूतिखण्ड में व्यावसायिक भूखण्डों के बीच बनी पार्किंग को एलडीए संचालित करेगा. इससे पार्किंग स्थल से अवैध अतिक्रमण हटेंगे और लोगों को व्यवस्थित रूप से सुविधा का लाभ मिलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर विभूतिखण्ड की नौ पार्किंग के संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. यहां मंगलवार को उपाध्यक्ष ने अभियंत्रण जोन-1 में निरीक्षण करके विकास कार्यों का मुआयना भी किया. इसी सप्ताह से काम शुरू कराने के निर्देश दिये गये. (Photo Credit: ETV Bharat) जलभराव की समस्या दूर करने के लिए सर्वे: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के वैभव खण्ड में 900 मीटर लंबे नाले का निर्माण और सुरक्षा के मद्देनजर स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा है. 2.77 करोड़ रुपये की लागत से कराये जा रहे कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा विभूतिखण्ड में हाईकोर्ट के पास बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव के मद्देनजर आईआईटी समेत अन्य विभागों की टीम से ज्वाइंट सर्वे कराया गया था.