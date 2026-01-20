ETV Bharat / state

विभूतिखण्ड में पार्किंग संचालित करेगा LDA, गोमती नगर में 62 करोड़ से नाले में RCC का काम होगा

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सीजी सिटी के उत्तरी भाग में 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड बनेगी. अवैध निर्माण ध्वस्त किये जाएंगे.

Photo Credit: ETV Bharat
सीजी सिटी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: विभूतिखण्ड में व्यावसायिक भूखण्डों के बीच बनी पार्किंग को एलडीए संचालित करेगा. इससे पार्किंग स्थल से अवैध अतिक्रमण हटेंगे और लोगों को व्यवस्थित रूप से सुविधा का लाभ मिलेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर विभूतिखण्ड की नौ पार्किंग के संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है.

यहां मंगलवार को उपाध्यक्ष ने अभियंत्रण जोन-1 में निरीक्षण करके विकास कार्यों का मुआयना भी किया.

Photo Credit: ETV Bharat
इसी सप्ताह से काम शुरू कराने के निर्देश दिये गये. (Photo Credit: ETV Bharat)

जलभराव की समस्या दूर करने के लिए सर्वे: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर के वैभव खण्ड में 900 मीटर लंबे नाले का निर्माण और सुरक्षा के मद्देनजर स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा है. 2.77 करोड़ रुपये की लागत से कराये जा रहे कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं.

इसके अलावा विभूतिखण्ड में हाईकोर्ट के पास बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव के मद्देनजर आईआईटी समेत अन्य विभागों की टीम से ज्वाइंट सर्वे कराया गया था.

Photo Credit: ETV Bharat
नौ पार्किंग के संचालन के लिए टेंडर जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

62 करोड़ रुपये से नाले में RCC का काम होगा: मिले सुझावों के आधार पर विनय खण्ड-5 से दयाल पैराडाइज चौराहे तक लगभग 03 किलोमीटर लंबे ब्रिक वर्क नाले को उच्चीकृत करने का काम कराया जाएगा. लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत से नाले में आरसीसी का काम कराने के साथ अन्य जरूरी प्रावधान किये जाएंगे.

इससे जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी. इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. इसी सप्ताह से काम शुरू कराने के निर्देश दिये गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
निर्देश देते एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)

फ्लाईओवर के नीचे संचालित होगा स्पोर्ट्स एरीना: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर में ग्वारी फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स एरीना विकसित की गई है. इसे आरएफपी के माध्यम से संचालित करने की प्रक्रिया की जा रही है. अगले महीने से लोग यहां विकसित बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट आदि सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. सीजी सिटी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया.

सीजी सिटी के उत्तरी भाग में गोल चौराहे से सुल्तानपुर रोड को कनेक्ट करने वाली 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड का कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके लिए रोड के एलाइनमेंट में आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- बयान का एक हिस्सा गलत होने का मतलब पूरा गलत नहीं, उम्रकैद के खिलाफ अपील खारिज

TAGGED:

PARKING IN VIBHUTIKHAND
LDA VP PRATHAMESH KUMAR
RCC WORK IN DRAIN
LUCKNOW NEWS IN HINDI
LDA WILL OPERATE PARKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.