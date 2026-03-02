ETV Bharat / state

बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों का पुल, ढलाई के दौरान ही भरभराकर गिरा, 3 इंजीनियर सस्पेंड

गोपालगंज: जिले के सिधवलिया प्रखंड अंतर्गत गंगवा गांव में घोघारी नदी पर निर्माणाधीन एक आरसीसी पुल ढलाई के दौरान ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया. लगभग 29 मीटर लंबा यह पुल भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. इस पुल का निर्माण करीब 2 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपये की लागत से कराया जा रहा था.

गोपालगंज में गिरा निर्माणाधीन पुल: दरअसल हादसा उस समय हुआ जब पुल के स्लैब की ढलाई का काम चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक एक जोरदार आवाज के साथ निर्माणाधीन ढांचा ढह गया. गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी मजदूर के घायल होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है. अगर यह हादसा ढलाई पूरी होने के बाद या पुल चालू होने पर होता, तो परिणाम काफी भयावह हो सकते थे.

गोपालगंज पुल कांड पर बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

ढलाई के दौरान पुल धराशायी: पुल गिरने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार और संबंधित विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमेंट और बालू के मिश्रण में मानकों की अनदेखी की गई. साथ ही पुल की मजबूती के लिए जिस मोटाई और गुणवत्ता के सरिया का उपयोग होना चाहिए था, उसे दरकिनार कर पतले और कम गुणवत्ता वाले सरिया का इस्तेमाल किया गया.

ग्रामीणों का विभाग पर गंभीर आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि पुल के सेंटरिंग और सपोर्ट सिस्टम में भी भारी लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण वह ढलाई का वजन सहन नहीं कर सका. बता दें कि बिहार में निर्माणाधीन पुलों का गिरना अब एक चिंताजनक सिलसिला बन गया है. इस घटना ने एक बार फिर इंजीनियरिंग डिजाइन और विभाग की निगरानी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया है.

ढलाई के दौरान पुल धराशायी (ETV Bharat)

उच्चस्तरीय जांच की मांग: करोड़ों की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं जनता की सुविधा के लिए होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से ये 'मौत का जाल' बनती जा रही हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार व संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. फिलहाल, निर्माण कार्य रोक दिया गया है और विभाग की टीम क्षति का आकलन करने में जुटी है.

कई हादसों से उठे सवाल: गंगवा गांव की यह घटना विकास के दावों के बीच सिस्टम की खोखली नींव को उजागर करती है. पुल का गिरना केवल एक ढांचागत विफलता नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक धन की बर्बादी और जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है. जब तक चयन प्रक्रिया और निगरानी में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल होगा.