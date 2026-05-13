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RCB vs KKR: रायपुर में आईपीएल का रोमांच, पुलिस ने जारी किया पार्किंग और रोड प्लान

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर दर्शकों को आईपीएल का रोमांच देखने मिलेगा.

RCB VS KKR
आज आईपीएल मैच (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 7:34 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के तहत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकता नाइट राइडर्स का मैच आज रायपुर में खेला जा रहा है. शाम 7: 30 बजे से शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच शुरू होगा. इस दौरान बड़ी संख्या में रायपुर के आसपास के जिलों से लोग मैच देखने पहुंचेंगे. क्रिकेट मैच देखने के लिए आने वाले दर्शकों के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था बनाई है.

रायपुर शहर से होकर क्रिकेट स्टेडियम जाने का रास्ता

रायपुर शहर से होकर क्रिकेट स्टेडियम जाने के लिए तेलीबांधा थाना तिराहा नेशनल हाइवे-53 होकर सेरीखेड़ी ओव्हरब्रीज से नया रायपुर मार्ग होकर स्टेडियम तिराहा से सांई अस्पताल रोड से स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम में प्रवेश करेंगे. परसदा कोसा पार्किंग भर जाने की स्थिति में श्री सत्य सांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग कराया जायेगा.

बिलासपुर की ओर से स्टेडियम आने वाले दर्शकों के लिए व्यवस्था

बिलासपुर की ओर से होकर क्रिकेट स्टेडियम आने वाले दर्शक बिलासपुर-रायपुर मार्ग से होकर धनेली नाला से रिंग रोड नम्बर-03 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंम्बर-03 जंक्शन होकर नेशनल हाइवे 53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग और कोसा पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकेंगे.

बलौदाबाजार-खरोरा की ओर से स्टेडियम जानेका रास्ता

बलौदाबाजार-खरोरा मार्ग से होकर स्टेडियम आने वाले दर्शक बलौदाबाजार-रायपुर मार्ग में विधानसभा ओव्हरब्रीज चौक सेे रिंग रोड नम्बर-03 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंम्बर-03 जंक्शन होकर नेशनल हाइवे 53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुचेंगे.

जगदलपुर-धमतरी मार्ग से होकर आने वाले दर्शकों के लिए व्यवस्था

धमतरी जगदलपुर की ओर से आने वाले दर्शक अभनपुर से केन्द्री, उपरवारा, मंत्रायल चौक, कोटराभाठा, सेंध तालाब होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम में प्रवेश करेंगे. परसदा कोसा पार्किंग भर जाने की स्थिति में श्री सत्य सांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग कराया जायेगा.

दुर्ग भिलाई की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था

दुर्ग-भिलाई की ओर से आने वाले दर्शक टाटीबंध से रिंग रोड 01 होकर पचपेढ़ीनाका, तेलीबांधा थाना तिराहा नेशनल हाइवे-53 होकर सेरीखेड़ी ओव्हरब्रीज से नया रायपुर मार्ग होकर स्टेडियम तिराहा से श्रीसत्य सांई हास्पिटल रोड होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम में प्रवेश करेंगे. परसदा कोसा पार्किंग भर जाने की स्थिति में श्री सत्य सांई अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किग कराया जायेगा.

महासमुंद-सरायपाली की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था

महासमुंद सरायपाली की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए आरंग से सीधे स्टेडियम टर्निग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुचेंगे.

पासधारी वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग

पासधारी वाहन जिन्हे पार्किंग पास A,B, C, D, E, F G जारी हुआ है. वे सेरीखेड़ी ओव्हर ब्रीज होकर नया रायपुर प्रवेश मार्ग से स्टेडियम टर्निंग, डॉ खूबचंद बघेल चौक, कयाबांधा चौक (सेक्टर15/21) कोटराभांठा चौक (सेक्टर-17/20) से ग्राम सेंध सेक्टर-04/10 होकर स्टेडियम पार्किंग A,B,C,D,E,F G में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे.

मध्यम/भारी माल वाहनों का आवागमन प्रतिबंध

आईपीएल क्रिकेट मैच आयोजन के दौरान सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गो पर मध्यम/भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश दोपहर 03ः00 बजे से रात्रि 01ः00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. असुविधा से बचने के इस मार्ग स्थान पर वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग कर सकते है.

स्टेडियम में प्रवेश पर ये वस्तुए प्रतिबंधित

शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटका तंबाखु, माचिस-लाईटर्स व अन्य ज्वलनशील पदार्थ. बॉटल, डिब्बे, टिफिन, वाद्य यंत्र. कुर्सी-स्टूल, छाता, रूल, ब्लैड्स, स्कैट्स, बोर्ड, डंडा, हॉकी स्टीक, झण्डा. आग्नेयअस्त्र, फटाका, चाकु, कटार, तलवार ,कैची, काटने वाले तेज धारदार व अन्य खतरनाक वस्तु. खाद्य पदार्थ (बच्चों के खाद्य छोड़कर), कांच का कंटेनर. हैण्ड बैग, सूटकेस, लेडिज बैग, कागज का पैकेट प्रतिबंधित रहेगा. लैपटॉप, हैण्डीकेम कैमरा, लेजर लाइट, सूचनात्मक लाइट, फ्लैस लाइट, फरफ्युम, स्प्रे (सांस का स्प्रे छोड़कर) सिरिंज, पेन, पेसिंल, गुब्बारे, खेलने वाले गेंद. लाउड हैलर, सिटी, हॉर्न रेडियो, भड़काउ व संकट पैदा करने वाले संकेत, जानवर, प्रचार उत्पाद सामग्री, सभी प्रकार का सिक्का प्रतिबंधित रहेगा.

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