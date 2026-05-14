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बारिश के बीच रायपुर में RCB का जलवा, कोहली की सेंचुरी ने जीता दिल, KKR पर बड़ी जीत के बाद फैंस का जश्न

रायपुर में पूरे दिन मौसम का मिजाज बदलता रहा. कभी तेज गर्मी, कभी बादल और फिर बारिश के बीच भी क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ. बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे और अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करते नजर आए. बारिश के कारण मैच थोड़ी देर से जरूर शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की. बारिश की वजह से मैच देर से शुरू हुआ, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में स्टेडियम के बाहर फैंस के बीच जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. खास तौर पर विराट कोहली की सेंचुरी ने दर्शकों को सबसे ज्यादा उत्साहित किया.

कोहली के सेंचुरी के बाद रायपुर में जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोहली की सेंचुरी ने बनाया मैच को यादगार

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली की शानदार सेंचुरी को लेकर देखने को मिली. दर्शकों ने कहा कि लंबे समय बाद रायपुर में उन्हें ऐसा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. कुछ फैंस ने कहा कि उन्हें आरसीबी की जीत से ज्यादा खुशी कोहली का शतक देखने की हुई. वहीं कई समर्थकों का कहना था कि पिछले मैच में कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में सेंचुरी लगाकर उन्होंने फैंस की सारी उम्मीदें पूरी कर दीं.

जीत के बाद स्टेडियम के बाहर जश्न

आरसीबी की जीत के बाद स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला. बच्चे, युवा और महिलाएं टीम की जीत पर खुशी मनाते नजर आए. कई फैंस आरसीबी की जर्सी पहनकर “कोहली-कोहली” के नारे लगाते दिखाई दिए. कुछ समर्थकों ने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि रायपुर में आरसीबी एक बार फिर जीत हासिल करेगी. फैंस ने टीम के प्रदर्शन और खास तौर पर बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की.

रायपुर बना RCB के लिए लकी मैदान

इससे पहले भी रायपुर में खेले गए आईपीएल मुकाबले में आरसीबी ने एमआई को हराकर जीत दर्ज की थी. ऐसे में लगातार दूसरी जीत के बाद फैंस अब रायपुर को आरसीबी के लिए लकी मैदान मानने लगे हैं.

बारिश, रोमांच, कोहली की सेंचुरी और आरसीबी की जीत…

रायपुर में खेला गया यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बन गया. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखा कि मौसम चाहे जैसा भी हो, क्रिकेट और कोहली के प्रति फैंस की दीवानगी कम होने वाली नहीं है.