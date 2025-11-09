ETV Bharat / state

विश्व कप जीतने के बाद रेणुका ठाकुर को मिली बुरी खबर, टीम ने छोड़ दिया साथ

रेणुका ठाकुर विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी. विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था.

रेणुका ठाकुर
रेणुका ठाकुर (PIC CREDIT: RENUKA THAKUR INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 12:54 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में रोहड़ू के पारसा गांव की रहने वाली रेणुका ठाकुर विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं. उन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था. आज वो अपने गांव वापस लौटी हैं. लोग उनका गांव लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्हें क्रिकेट की दुनिया से अच्छी खबर नहीं मिली है.

महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए सभी पांच टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की अपनी सूची जारी कर दी है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में कई चौकाने वाले नाम हैं. फैन्स को ये लग रहा था कि टीमें उन्हें रिटेन करेंगी और उनके साथ आगे जाएंगी, लेकिन पांच टीमों की ओर से रिलीज किए गए खिलाड़ियों में नौ ऐसी खिलाड़ी हैं, जो महिला विश्व कप विजेता टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल थीं और विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन भी किया था. इन नामों में रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, राधा यादव जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

भारतीय महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं और महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी को भी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली हिमाचल की रेणुका ठाकुर रेणुका को फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है. रेणुका लगातार तीन साल से फ्रेंचाइजी का हिस्सा थीं. मैगा ऑक्शन से पहले उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया है और अब उन्हें नीलामी में उतरना पड़ेगा.

WPL में खेल चुकी हैं 23 मैच

रेणुका ठाकुर अब तक 23 WPL मैचों में 13 विकेट ले चुकी हैं. 2025 के सीजन में उन्होंने शानदार वापसी की थी. 8 मैचों में 10 विकेट लिए और 7.64 की बेहतर इकोनॉमी के साथ अपनी स्विंग और सटीक गेंदबाजी से विरोधियों को परेशान किया था.

हरलीन को भी किया रिलीज

रिटेन न होने के कारण रेणुका ठाकुर अब ऑक्शन में जाएंगी. ऑक्शन में उनकी बोली ऊंची जा सकती है. हालांकि वो अभी अपने नाम के अनुसार उस फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी टीम में लेने के लिए फ्रेंचाइजीस में टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो विकेट चटकाने के साथ साथ रन बहुत कम खर्च करती हैं. 2023 में RCB ने उन्हें 1.50 करोड़ में खरीदा था. वहीं, हिमाचल से रणजी खेलने वाली हरलीन दयोल को भी गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया है. हरलीन भी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा हैं. उन्हें गुजरात जायंट्स ने 40 लाख में खरीदा था.

ये भी पढ़ें: आज अपने गांव पहुंचेंगी रेणुका ठाकुर, स्वागत की तैयारियों में जुटे लोग

Last Updated : November 9, 2025 at 1:53 PM IST

TAGGED:

RENUKA THAKUR
WPL AUCTION 2025
WPL RETAIN LIST
RCB RELEASED RENUKA WPL 2026
RCB RELEASED RENUKA THAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.