ETV Bharat / state

विश्व कप जीतने के बाद रेणुका ठाकुर को मिली बुरी खबर, टीम ने छोड़ दिया साथ

शिमला: हिमाचल में रोहड़ू के पारसा गांव की रहने वाली रेणुका ठाकुर विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं. उन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था. आज वो अपने गांव वापस लौटी हैं. लोग उनका गांव लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्हें क्रिकेट की दुनिया से अच्छी खबर नहीं मिली है.

महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए सभी पांच टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की अपनी सूची जारी कर दी है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में कई चौकाने वाले नाम हैं. फैन्स को ये लग रहा था कि टीमें उन्हें रिटेन करेंगी और उनके साथ आगे जाएंगी, लेकिन पांच टीमों की ओर से रिलीज किए गए खिलाड़ियों में नौ ऐसी खिलाड़ी हैं, जो महिला विश्व कप विजेता टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल थीं और विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन भी किया था. इन नामों में रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, राधा यादव जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं.

भारतीय महिला विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं और महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी को भी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली हिमाचल की रेणुका ठाकुर रेणुका को फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है. रेणुका लगातार तीन साल से फ्रेंचाइजी का हिस्सा थीं. मैगा ऑक्शन से पहले उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया है और अब उन्हें नीलामी में उतरना पड़ेगा.

WPL में खेल चुकी हैं 23 मैच