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भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का निलंबन आदेश निरस्त, सचिव बोले - सत्य की जीत हुई, अब मानहानि का केस करूंगा

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद आरसीए प्रशासक भास्कर ए सावंत ने भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया.

DCA Bharatpur Suspension Revoked
आरसीए कार्यालय से निकलते शत्रुघ्न तिवारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 4:07 PM IST

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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से पहले भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DCA Bharatpur) को बड़ी राहत मिली है. भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया गया है. ऐसे में अब डीसीए भरतपुर आरसीए के आगामी चुनाव में हिस्सा ले सकेगा और उसे मताधिकार भी प्राप्त रहेगा. भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शत्रुघ्न तिवाड़ी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और उन पर लगे आरोप झूठे साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि तत्कालीन एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने गलत आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप बेबुनियाद निकले. अब वे आरोप लगाने वाले लोगों पर मानहानि का केस करेंगे.

भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का निलंबन पूर्व आरसीए एडहॉक कन्वीनर मोहित यादव के पद पर रहते हुए किया गया था. निलंबन को लेकर सामने आई शिकायतों की जांच के लिए भरतपुर संभागीय आयुक्त की ओर से तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया. समिति ने पूरे मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को सौंपी.

डीसीए भरतपुर सचिव शत्रुघ्न तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

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आरसीए प्रशासक ने निरस्त किया निलंबन: सचिव तिवाड़ी ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट में शिकायतों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है. शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसे में केवल आरोपों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई को उचित ठहराना मुश्किल है. समिति ने विशेष रूप से WhatsApp चैट को आधार बनाए जाने पर भी सवाल उठाया. रिपोर्ट में माना गया कि केवल WhatsApp चैट के आधार पर भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन को मताधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है. जांच में शिकायतों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के बाद निलंबन आदेश को निरस्त करने का रास्ता साफ हुआ. समिति की रिपोर्ट के बाद आरसीए प्रशासक भास्कर ए सावंत ने भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया.

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भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन
आरसीए प्रशासक भास्कर ए सावंत
DCA BHARATPUR SUSPENSION REVOKED

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