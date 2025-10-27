ETV Bharat / state

आरसीए में 'फर्जी' ईमेल का मामला, अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की कवायद

फर्जी ईमेल का मामले में आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने मुकदमा दर्ज करवाने की मांग उठाई

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:48 PM IST

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे. एडहॉक कमेटी में चल रहे विवाद के बाद अब फर्जी ईमेल से का मामला तूल पकड़ने लगा है. पिछले दिनों से एक ईमेल को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है. आरसीए की एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खींवसर, मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी सोमवार को अकादमी भवन पहुंचे, जहां फर्जी तरीके से भेजे गए ईमेल और आरसीए के दस्तावेजों व कंप्यूटर से कथित रूप से छेड़छाड़ के मामले को लेकर जायजा लिया.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरसीए के सदस्यों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है. आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने कहा कि सदस्य एफआईआर करवाना चाहते हैं तो वे उनके साथ हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

आखिर क्या है पूरा मामला: पिछले कुछ दिनों से आरसीए में फर्जी ईमेल का मामला गहराया हुआ है. कुछ समय पहले एक मेल आईडी से बीसीसीआई को भेजे गए ई-मेल में काले कारनामों का खुलासा करने का दावा किया गया था. इस ईमेल ने आरसीए प्रशासन और एडहॉक कमेटी में खलबली मचा दी थी. इसके बाद संदिग्ध कंप्यूटर को कॉन्फ्रेंस हाल में रखवाया गया और ऑफिस सील कर दिया गया. हालांकि, बाद में ऑफिस खुला तो पता चला कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाने का संदेह : एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने घटना के अगले दिन ऑफिस में जांच की. शक के दायरे में आए कर्मचारियों के कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हॉल में रखवाए गए और ऑफिस को सील कर दिया. मुख्य दरवाजे पर एक नोटिस चिपकाया गया था. जिसमें भवन सील करने की जानकारी दी गई थी. हालांकि, बीते शुक्रवार को जब ताले खोले गए तो जांच में पता चला कि कॉन्फ्रेंस हॉल में रखे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया. हार्ड डिस्क में पानी डाला गया.

सदस्यों ने उठाई मुकदमा दर्ज करवाने की मांग: इस पूरे मामले को लेकर एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी का कहना है कि एडहॉक कमेटी के सदस्य दीपावली के चलते अपने-अपने गांव गए हुए थे. इस घटना की जानकारी मिलने पर आज चारों सदस्य आरसीए कार्यालय आए हैं. पूरे मामले का जायजा लिया गया है. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की पुलिस से जांच करवाई जानी चाहिए. इसलिए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए. वहीं, कन्वीनर दीनदयाल कुमावत का कहना है कि पारदर्शी तरीके से जांच जरूरी है. सदस्य एफआईआर करवाना चाहते हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

