आरसीए में 'फर्जी' ईमेल का मामला, अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की कवायद

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे. एडहॉक कमेटी में चल रहे विवाद के बाद अब फर्जी ईमेल से का मामला तूल पकड़ने लगा है. पिछले दिनों से एक ईमेल को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है. आरसीए की एडहॉक कमेटी के चार सदस्यों पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खींवसर, मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी सोमवार को अकादमी भवन पहुंचे, जहां फर्जी तरीके से भेजे गए ईमेल और आरसीए के दस्तावेजों व कंप्यूटर से कथित रूप से छेड़छाड़ के मामले को लेकर जायजा लिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरसीए के सदस्यों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है. आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने कहा कि सदस्य एफआईआर करवाना चाहते हैं तो वे उनके साथ हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. आखिर क्या है पूरा मामला: पिछले कुछ दिनों से आरसीए में फर्जी ईमेल का मामला गहराया हुआ है. कुछ समय पहले एक मेल आईडी से बीसीसीआई को भेजे गए ई-मेल में काले कारनामों का खुलासा करने का दावा किया गया था. इस ईमेल ने आरसीए प्रशासन और एडहॉक कमेटी में खलबली मचा दी थी. इसके बाद संदिग्ध कंप्यूटर को कॉन्फ्रेंस हाल में रखवाया गया और ऑफिस सील कर दिया गया. हालांकि, बाद में ऑफिस खुला तो पता चला कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.