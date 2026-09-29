Exclusive: RCA चुनाव में आशीष तिवाड़ी का आरोप, 'कैबिनेट स्तर के व्यक्ति ने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की'
प्रदेश में हाल ही में जुड़े तीन नए जिला क्रिकेट संघों ने आरसीए चुनाव में स्वेच्छा से मतदान का बहिष्कार किया.
Published : September 29, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव के बीच कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र आशीष तिवाड़ी ने बड़ा बयान दिया है. आशीष तिवाड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक कैबिनेट स्तर के व्यक्ति ने RCA चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है. उन्होंने इसे क्रिकेट के हित में सही नहीं बताया. उन्होंने कहा कि कुल 11 व्यक्ति ऐसे थे, जिनका चुनाव या क्रिकेट से कोई लेना–देना नहीं था. लेकिन उन्होंने बेवजह हस्तक्षेप किया.
आशीष तिवाड़ी के इस बयान के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चर्चा तेज हो गई है. RCA चुनाव में पहले से ही दो गुटों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश के आरोपों ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. आशीष तिवाड़ी ने कहा कि क्रिकेट जैसे खेल संगठन के चुनाव में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. क्रिकेट के विकास और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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चुनाव का हिस्सा बने: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में 38 में से 35 वोट डले. प्रदेश में हाल ही में जुड़े तीन नए जिला क्रिकेट संघों ने स्वेच्छा से मतदान का बहिष्कार किया. इनमें डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा जिला क्रिकेट संघ शामिल है. RCA चुनाव के दौरान इन तीनों जिला क्रिकेट संघों के सचिवों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया. जिस पर आशीष तिवाड़ी ने कहा कि उन जिला संघों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग क्यों लिया? एजीएम में इन जिला संघों को आखिर भाग क्यों लेने दिया दिया गया? हमने इसकी शिकायत भी चुनाव अधिकारी से की है.
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मत पेटी रवाना: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के बाद मतपेटी को कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी में रखवा दिया गया है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटी को सुरक्षा के बीच ट्रेजरी के लिए रवाना किया गया. अब RCA चुनाव के परिणाम को लेकर स्थिति न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगी. RCA चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा या फिर दोबारा चुनाव कराने की नौबत आएगी. फिलहाल मतपेटी को सुरक्षित रखवाया गया है. ऐसे में चुनाव परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
चुनाव में ये आमने–सामने :
- अध्यक्ष: धनंजय सिंह खींवसर बनाम बृजकिशोर उपाध्याय
- उपाध्यक्ष: मोहित यादव बनाम रतन सिंह शेखावत
- सचिव: पिंकेश कुमार जैन बनाम मोहित यादव
- संयुक्त सचिव: विनोद सहारण बनाम राजेश सारस्वत
- कोषाध्यक्ष: आशीष तिवाड़ी बनाम विष्णु प्रकाश अग्रवाल
- कार्यकारिणी सदस्य: धर्मवीर सिंह शेखावत बनाम अरिष्ट सिंघवी