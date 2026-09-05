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राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 7 सितंबर से चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू, अक्टूबर से क्रिकेट सीजन भी शुरू

जयपुर: ढाई साल बाद राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA)के चुनाव होने जा रहे हैं. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार से होगी. चुनाव का जिम्मा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एके पांडे को दिया गया है. कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया था. IAS भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था. चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.

हाईकोर्ट में चुनाव अधिकारी एके पांडे ने चुनावी कार्यक्रम पेश किया है. कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम और जनरल मीटिंग का नोटिस जारी होगा. 12 से 16 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज होंगी. 16 से 21 सितंबर तक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुनवाई होगी. 23 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

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29 को होगा परिणाम घोषित: चुनाव अधिकारी एके पांडे ने बताया कि अंतिम सूची जारी होने के अगले दिन 24 सितंबर को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसी दिन पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होगी. 28 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान की स्थिति बनी तो 29 सितंबर को मतदान होगा. इसी दिन परिणाम भी घोषित होंगे, इसलिए 29 सितंबर RCA के लिए अहम दिन होगा.

अक्टूबर से शुरू होगा BCCI डोमेस्टिक सीजन: चुनाव के तुरंत बाद BCCI का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन RCA में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी. ऐसे में टीमों की तैयारी पर संशय बना है. अभी तक आयोजन कमेटी भी तैयार नहीं हो सकी है. खिलाड़ियों के लिए कैंप तक नहीं लगे हैं. BCCI के 4 टूर्नामेंट 8 से 12 अक्टूबर तक शुरू होंगे.