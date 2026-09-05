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राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 7 सितंबर से चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू, अक्टूबर से क्रिकेट सीजन भी शुरू

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ए के पांडे आरसीए के चुनाव अधिकारी होंगे. उन्होंने कोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश कर दिया है.

RCA Election 2026
राजस्थान क्रिकेट संघ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: ढाई साल बाद राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA)के चुनाव होने जा रहे हैं. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार से होगी. चुनाव का जिम्मा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एके पांडे को दिया गया है. कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया था. IAS भास्कर सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था. चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.

हाईकोर्ट में चुनाव अधिकारी एके पांडे ने चुनावी कार्यक्रम पेश किया है. कार्यक्रम के अनुसार 7 सितंबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम और जनरल मीटिंग का नोटिस जारी होगा. 12 से 16 सितंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज होंगी. 16 से 21 सितंबर तक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सुनवाई होगी. 23 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

पढ़ें: आरसीए की एडहॉक कमेटी पर सीकर जिला संघ का हमला: कहा- चुनाव नहीं कराना चाहते थे, तानाशाही की मंशा थी

29 को होगा परिणाम घोषित: चुनाव अधिकारी एके पांडे ने बताया कि अंतिम सूची जारी होने के अगले दिन 24 सितंबर को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसी दिन पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होगी. 28 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान की स्थिति बनी तो 29 सितंबर को मतदान होगा. इसी दिन परिणाम भी घोषित होंगे, इसलिए 29 सितंबर RCA के लिए अहम दिन होगा.

अक्टूबर से शुरू होगा BCCI डोमेस्टिक सीजन: चुनाव के तुरंत बाद BCCI का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन RCA में सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी. ऐसे में टीमों की तैयारी पर संशय बना है. अभी तक आयोजन कमेटी भी तैयार नहीं हो सकी है. खिलाड़ियों के लिए कैंप तक नहीं लगे हैं. BCCI के 4 टूर्नामेंट 8 से 12 अक्टूबर तक शुरू होंगे.

  • 8 अक्टूबर से अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी.
  • 9 अक्टूबर से गर्ल्स अंडर-19 क्रिकेट.
  • 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी.
  • 12 अक्टूबर से अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफी.

पढ़ें: हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीएस सावंत ने संभाला आरसीए का प्रभार, तीन माह में चुनाव कराने की जिम्मेदारी

ढाई साल बाद हो रहे चुनाव: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पिछले ढाई साल से चुनाव नहीं हुए थे. भाजपा सरकार ने एडहॉक कमेटी बनाई थी. यही सारे फैसले ले रही थी, अब कोर्ट के दखल के बाद चुनाव हो रहे हैं. इससे प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को गति मिलेगी. RCA में गुटबाजी हमेशा हावी रही है. इस बार भी मुकाबला रोचक माना जा रहा है. चुनाव समय पर नहीं होने से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है. चयन प्रक्रिया और कैंप प्रभावित हुए हैं.

रुंगटा परिवार का रहा लंबा कार्यकाल: आरसीए के प्रमुख अध्यक्षों में रुंगटा परिवार (विशेष रूप से पी.एम. रुंगटा और किशोर रुंगटा), ललित मोदी, डॉ. सी.पी. जोशी और वैभव गहलोत जैसे प्रमुख नाम शामिल रहे हैं. अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रुंगटा परिवार का रहा, जिन्होंने करीब पांच दशकों तक सीधे या परोक्ष रूप से राजस्थान क्रिकेट की कमान संभाली और उनके बाद ललित मोदी व वैभव गहलोत भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे.

पढ़ें: RCA में कई बार बदली एडहॉक कमेटी, लेकिन नहीं बना पाई चौंप क्रिकेट मैदान, अब उदयपुर में भी स्टेडियम बनाने की तैयारी

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