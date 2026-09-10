ETV Bharat / state

RCA चुनाव: हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के दीपक राज गुट को चुनाव में शामिल करने के आदेश दिए

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए के 29 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक और चुनाव में सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के दीपक राज गुट को अंतरिम रूप से शामिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि यह अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

अदालत ने कहा कि आरसीए के 29 सितंबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं. इसमें दीपक राज और सुमित गर्ग के गुटों के बीच विवाद होने के कारण सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ को शामिल होने और वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी. अदालत ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ का आरसीए चुनाव में भाग लेना उसका अधिकार है. चूंकि सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ आरसीए का सदस्य है, इसलिए यदि उसे आम सभा और चुनाव में भाग लेने से वंचित किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी. अदालत ने आगे कहा कि सुमित गर्ग गुट का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और उसकी अवधि में हुए चुनाव की वैधता का मामला लंबित चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, दीपक राज गुट के कार्यकाल का जुलाई 2028 तक होने का दावा किया गया है. ऐसे में इस गुट को अंतरिम रूप से आरसीए चुनाव में शामिल होने की अनुमति दी जाती है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 7 सितंबर से चुनावी प्रक्रिया होगी शुरू, अक्टूबर से क्रिकेट सीजन भी शुरू

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा सहित अन्य ने बताया कि दीपक राज के प्रतिनिधित्व वाले जिला क्रिकेट संघ के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव 21 जुलाई 2024 को हुए थे, लेकिन गत 14 मई को आरसीए की एडहॉक कमेटी ने आदेश जारी कर उसकी संबद्धता वापस ले ली. याचिका में कहा गया कि उसकी निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल 20 अगस्त 2028 तक है. वहीं, सुमित गर्ग के प्रतिनिधित्व वाले संघ की ओर से कहा गया कि जिला संघ का चुनाव 11 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसमें सुमित गर्ग सचिव निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2024 तक रहा. इस बीच जिला संघ के 21 जुलाई को हुए चुनाव अवैध थे. अदालत ने इन याचिकाओं पर गत 16 जून को अंतरिम आदेश जारी करते हुए जिला क्रिकेट संघ के किसी भी सदस्य को अगली सुनवाई तक एजीएम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद आरसीए ने 29 सितंबर को होने वाले चुनाव में जिला संघ के किसी भी गुट को भाग लेने से मना कर दिया था.

वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि नींदड़ घाटी मार्ग के चौड़ीकरण की सालों पहले प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक काम शुरू क्यों नहीं किया गया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पेमाराम कुलदीप व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.