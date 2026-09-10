RCA चुनाव: हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के दीपक राज गुट को चुनाव में शामिल करने के आदेश दिए
हाईकोर्ट ने आरसीए के 29 सितंबर को होने वाले चुनाव में संघ के दीपक राज गुट को अंतरिम शामिल होने की अनुमति दी.
Published : September 10, 2026 at 8:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए के 29 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक और चुनाव में सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के दीपक राज गुट को अंतरिम रूप से शामिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि यह अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.
अदालत ने कहा कि आरसीए के 29 सितंबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं. इसमें दीपक राज और सुमित गर्ग के गुटों के बीच विवाद होने के कारण सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ को शामिल होने और वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी. अदालत ने कहा कि जिला क्रिकेट संघ का आरसीए चुनाव में भाग लेना उसका अधिकार है. चूंकि सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ आरसीए का सदस्य है, इसलिए यदि उसे आम सभा और चुनाव में भाग लेने से वंचित किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी. अदालत ने आगे कहा कि सुमित गर्ग गुट का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और उसकी अवधि में हुए चुनाव की वैधता का मामला लंबित चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, दीपक राज गुट के कार्यकाल का जुलाई 2028 तक होने का दावा किया गया है. ऐसे में इस गुट को अंतरिम रूप से आरसीए चुनाव में शामिल होने की अनुमति दी जाती है.
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याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा सहित अन्य ने बताया कि दीपक राज के प्रतिनिधित्व वाले जिला क्रिकेट संघ के अनुसार एसोसिएशन के चुनाव 21 जुलाई 2024 को हुए थे, लेकिन गत 14 मई को आरसीए की एडहॉक कमेटी ने आदेश जारी कर उसकी संबद्धता वापस ले ली. याचिका में कहा गया कि उसकी निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल 20 अगस्त 2028 तक है. वहीं, सुमित गर्ग के प्रतिनिधित्व वाले संघ की ओर से कहा गया कि जिला संघ का चुनाव 11 फरवरी 2022 को हुआ था, जिसमें सुमित गर्ग सचिव निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2024 तक रहा. इस बीच जिला संघ के 21 जुलाई को हुए चुनाव अवैध थे. अदालत ने इन याचिकाओं पर गत 16 जून को अंतरिम आदेश जारी करते हुए जिला क्रिकेट संघ के किसी भी सदस्य को अगली सुनवाई तक एजीएम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. इसके बाद आरसीए ने 29 सितंबर को होने वाले चुनाव में जिला संघ के किसी भी गुट को भाग लेने से मना कर दिया था.
वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि नींदड़ घाटी मार्ग के चौड़ीकरण की सालों पहले प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक काम शुरू क्यों नहीं किया गया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पेमाराम कुलदीप व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
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जनहित याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने अदालत को बताया कि नींदड़ घाटी मार्ग स्थानीय निवासियों को शहर से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है. कागजों में इस रोड की चौड़ाई तीस मीटर तय की हुई है, जबकि मौके पर रास्ता काफी संकरा है. इसके साथ ही यहाँ कई ब्लाइंड टर्न भी हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को खासी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. वन विभाग ने साल 2010 में इस मार्ग के मौजूदा खतरनाक घुमावों को चिह्नित करते हुए इनमें सुधार की सिफारिश की थी.
वहीं, साल 2014 में जेडीए ने पुष्टि की थी कि नींदड़ गांव की पहाड़ियों के बीच वन क्षेत्र से गुजर रहे इस रोड के चौड़ीकरण के लिए ढाई करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. इसके बावजूद भी वन विभाग की जरूरी स्वीकृति लंबित रहने के चलते सड़क चौड़ीकरण का काम अटका हुआ है. याचिका में कहा गया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष साल 2014 से लेकर अब तक कई बार प्रतिवेदन पेश किए जा चुके हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इसी के चलते हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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