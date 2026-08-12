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Special : क्रिकेट की पिच पर 'पॉलिटिकल प्लेयर्स', चुनाव में RCA की कुर्सी के लिए मुकाबला

Rajasthan Cricket Association Election 2026- क्रिकेट संघों में सियासी सितारे. विधायक से लेकर नेता पुत्र तक शामिल. जयपुर से आदित्य अत्रे की रिपोर्ट...

RCA Election 2026
RCA की कुर्सी के लिए मुकाबला... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ में करीब ढाई साल बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है. राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 29 सितंबर 2026 को होंगे. लंबे समय से विवादों, गुटबाजी और एडहॉक कमेटी के जरिए चल रहे क्रिकेट संघ में अब चुनाव की तारीख तय होने के साथ ही सत्ता की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू हो गई है.

पिछले ढाई साल राजस्थान क्रिकेट के लिए उठापटक भरे रहे. एडहॉक कमेटी के भीतर खींचतान और आपसी मतभेद इसका कारण रहे. अब चुनाव की राह खुलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान क्रिकेट संघ की सत्ता आखिर किसके हाथ जाएगी.

क्रिकेट की पिच पर 'पॉलिटिकल प्लेयर्स'...सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

आरसीए के चुनाव इस बार इसलिए भी खास माने जा रहे हैं, क्योंकि जिला क्रिकेट संघों की राजनीति में विधायक, बीजेपी-कांग्रेस नेता और नेता पुत्रों की एंट्री हो गई है. कई मौजूदा विधायक जिला क्रिकेट संघों में पदाधिकारी हैं, जबकि कई बड़े राजनीतिक नेताओं के बेटे भी जिलों में क्रिकेट की कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में आरसीए चुनाव सिर्फ क्रिकेट प्रशासन का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि इसके राजनीतिक समीकरण भी खासे महत्वपूर्ण हो गए हैं.

MLA in RCA Election
विधायक क्रिकेट की पिच पर... (ETV Bharat GFX)

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इन राजनीतिक चेहरों की मौजूदगी ने आरसीए चुनाव को सीधे तौर पर राजनीतिक रंग दे दिया है. जिला संघों के प्रतिनिधि ही आरसीए की चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में जिन जिलों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चेहरे मौजूद हैं, वहां के समीकरण आरसीए की सत्ता तय करने में असर डाल सकते हैं.

Politicial Sons in RCA
नेता पुत्रों ने भी संभाली क्रिकेट की कमान (ETV Bharat GFX)

क्रिकेट संघ बना सियासत में एंट्री का रास्ता : आरसीए और जिला क्रिकेट संघों में नेताओं तथा उनके परिवारों की बढ़ती मौजूदगी ने एक नया राजनीतिक ट्रेंड भी सामने रखा है. क्रिकेट प्रशासन अब केवल खेल गतिविधियों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि कई राजनीतिक परिवारों के लिए यह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का एक और मंच बनता जा रहा है.

RCA Election 2026
सीपी जोशी, मोहित यादव और जयदीप बिहानी (Source : Leaders X Account)

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जिला क्रिकेट संघ का पद स्थानीय स्तर पर प्रभाव और नेटवर्क बनाने का अवसर देता है. इसके बाद प्रदेश स्तर पर आरसीए में भूमिका मिलने की संभावना राजनीतिक महत्व भी बढ़ा सकती है. यही वजह है कि इस बार के आरसीए चुनाव में जिला संघों के राजनीतिक समीकरणों पर खास नजर रहेगी.

RCA Election 2026
आशीष तिवाड़ी, पराक्रम राठौड़ और रोहित बोहरा (Source : Leaders X Account)

ढाई साल बाद लौटेगा निर्वाचित क्रिकेट प्रशासन : राजस्थान क्रिकेट संघ पिछले करीब ढाई साल से विवादों के साए में रहा है. एडहॉक व्यवस्था के दौरान अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी लगातार सामने आती रही. अब चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद क्रिकेट प्रशासन को स्थाई निर्वाचित बॉडी मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन चुनाव का रास्ता आसान नहीं होगा.

RCA Election 2026
रतन देवासी और दर्शन सिंह (Source : Leaders X Account)

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जिला संघों में अलग-अलग राजनीतिक खेमों की मौजूदगी, पुराने गुटों की सक्रियता और नए चेहरों की दावेदारी मुकाबले को रोचक बना सकती है. सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन जिला संघों की होगी, जहां राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चेहरे पहले से पदों पर बैठे हैं.

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