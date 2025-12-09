ETV Bharat / state

RCA विवाद बना गले की फांस, पूर्व पदाधिकारी बोले- कमजोर सरकार ने क्रिकेट को खत्म किया

कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान ने कहा- जनवरी माह में खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता.

Rajasthan Cricket Association
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में लगातार बढ़ रहा विवाद अब सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है. पहले एडहॉक कमेटी में टकराव, फर्जी सिग्नेचर, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी अनियमितताएं जैसे आरोपों से इस समय राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जूझ रहा है. इसके बाद मजबूरन RCA में लोकपाल की नियुक्ति की गई है.

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी आमीन पठान ने कहा कि देश में छोटे-छोटे राज्यों में क्रिकेट के संचालन के लिए एसोसिएशन काफी बेहतर काम कर रही है, लेकिन राजस्थान में क्रिकेट से जुड़े हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. मौजूदा समय में देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां एसोसिएशन में किसी तरह का कोई विवाद है. जबकि राजस्थान में सरकार पिछले दो साल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव तक नहीं करवा पाई. जिसके बाद भी क्रिकेट के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनायी गई, लेकिन बीते 2 साल में एडहॉक कमेटी में भी आपसी मतभेद किसी से छुपे हुए नहीं हैं.

आमीन पठान ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पहले भी एडहॉक कमेटियां बनीं : आमीन पठान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान की क्रिकेट की दुर्दशा हो रही है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के संचालन के लिए पहले भी कई बार एडहॉक कमेटी बनायी गई, लेकिन 3 या 6 महीने में चुनाव सम्पन्न हो जाते थे, लेकिन बीते दो साल से राजस्थान की क्रिकेट का संचालन एडहॉक कमेटी कर रही है और आज तक चुनाव नहीं हो पाए. पठान ने कहा कि यह सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है और इसका खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला खिलाड़ियों को ऐसे होटल में ठहराया गया, जहां महिला खिलाड़ी सुरक्षित नहीं थीं और मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को वापसी का टिकट तक नहीं मिल पाया.

पढ़ें : आरसीए में खींचतान: नेता पुत्रों के आने के बाद बना राजनीति का अखाड़ा

लोकपाल की नियुक्ति : जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका के बाद रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी को RCA का लोकपाल नियुक्त किया गया है, जो एक साल तक RCA के अंदर शिकायतों, गड़बड़ियों और प्रक्रियागत अनियमितताओं की जांच करेंगे. लोकपाल का पद वैसे तो RCA को जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन RCA में चल रहे गुटबाजी, चयन विवाद, वित्तीय पारदर्शिता की कमी के बीच यह नियुक्ति नए टकरावों को भी जन्म दे सकती है.

राजस्थान क्रिकेट का स्वरूप क्या बदलेगा ? : लोकपाल की नियुक्ति के बाद आने वाले महीनों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें लोकपाल के सामने RCA को हर बड़े वित्तीय व प्रशासनिक निर्णय का रिकॉर्ड पेश करना होगा. एडहॉक में चल रही गुटबाजी, जिला संघों की खींचतान, हॉस्पिटैलिटी, वित्तीय अनियमितता लोकपाल के नियंत्रण आ सकता है. चयन में निष्पक्षता बढ़ेगी, युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे, घरेलू क्रिकेट ढांचा मजबूत होगा.

