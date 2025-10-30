ETV Bharat / state

आरसीए में खींचतान: नेता पुत्रों के आने के बाद बना राजनीति का अखाड़ा

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दो साल से चुनाव नहीं हो रहे. राजनीतिक हस्तक्षेप और नेता पुत्रों की घुसपैठ के कारण गतिरोध बना हुआ है.

Politics in RCA Jaipur
आरसीए की कमेटी के मेंबर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में पिछले लगभग दो वर्षों से चल रही खींचतान अब भी कायम है. एसोसिएशन के चुनाव लगातार स्थगित हो रहे हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और विभिन्न दलों के नेताओं एवं उनके पुत्रों की बढ़ती दिलचस्पी को माना जा रहा है. नेता पुत्रों की एंट्री के बाद एसोसिएशन राजनीति का अखाड़ा बन गई है. इसके बाद आरसीए के चुनाव आज तक लटके हुए हैं. वर्तमान में एडहॉक कमेटी एसोसिएशन का कामकाज देख रही है.

आईपीएल के बाद क्रिकेट के बढ़ते ग्लैमर ने राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आर एस नांदू के कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जब जिलों के साथ अन्याय हुआ तो खुलकर विरोध किया था. जब राजस्थान में सत्ता बदली तो उम्मीद थी कि अब क्रिकेट काफी आसानी से चलेगा. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी थे, तब भी भाजपा समर्थित जिला संघ उनके साथ थे और आज भी पूरी तरीके से मौजूदा एडहॉक कमेटी के साथ हैं, लेकिन फिर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है. अब इसमें राजनीति से जुड़े लोग आ गए. इन्हें क्रिकेट की भलाई के बारे में सोचना चाहिए. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी.

अध्यक्ष पद पर असमंजस: माना जा रहा है कि विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण अध्यक्ष पद के लिए अभी तक किसी एक उम्मीदवार पर सहमति नहीं बन पाई है. अतीत में कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वैभव गहलोत ही सत्ता में काबिज रहे.

राजनीतिक घुसपैठ: RCA में राजनीतिक दखल स्पष्ट दिखाई देता है. जिला क्रिकेट संघों में कई राजनेता और उनके परिजन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा (प्रतापगढ़ जिला संघ के अध्यक्ष)
  • भाजपा प्रवक्ता पिंकेश जैन (प्रतापगढ़ के जिला सचिव)
  • मोहित यादव (विधायक जसवंत यादव के पुत्र, अलवर)
  • आशीष तिवाड़ी (सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र)
  • श्रवण चौधरी (भाजपा नेता,सीकर)
  • पवन दिलावर (मंत्री मदन दिलावर के पुत्र, बारां)
  • धनंजय सिंह (मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के पुत्र, नागौर)
  • पराक्रम सिंह (पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के पुत्र, चूरू)
  • भाजपा नेता डीडी कुमावत (सवाई माधोपुर)

जिलों में काबिज अन्य नेता: इसके अलावा कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा (धौलपुर), पूर्व कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा (सिरोही), भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी (गंगानगर) और भाजपा नेता रामपाल शर्मा (भीलवाड़ा) पहले से ही जिला संघों में पदासीन हैं. डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष गौरव वल्लभ और सचिव सुनील जैन भी बीजेपी का दामन थाम चुके है.

