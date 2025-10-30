ETV Bharat / state

आरसीए में खींचतान: नेता पुत्रों के आने के बाद बना राजनीति का अखाड़ा

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में पिछले लगभग दो वर्षों से चल रही खींचतान अब भी कायम है. एसोसिएशन के चुनाव लगातार स्थगित हो रहे हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और विभिन्न दलों के नेताओं एवं उनके पुत्रों की बढ़ती दिलचस्पी को माना जा रहा है. नेता पुत्रों की एंट्री के बाद एसोसिएशन राजनीति का अखाड़ा बन गई है. इसके बाद आरसीए के चुनाव आज तक लटके हुए हैं. वर्तमान में एडहॉक कमेटी एसोसिएशन का कामकाज देख रही है.

आईपीएल के बाद क्रिकेट के बढ़ते ग्लैमर ने राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आर एस नांदू के कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जब जिलों के साथ अन्याय हुआ तो खुलकर विरोध किया था. जब राजस्थान में सत्ता बदली तो उम्मीद थी कि अब क्रिकेट काफी आसानी से चलेगा. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी थे, तब भी भाजपा समर्थित जिला संघ उनके साथ थे और आज भी पूरी तरीके से मौजूदा एडहॉक कमेटी के साथ हैं, लेकिन फिर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है. अब इसमें राजनीति से जुड़े लोग आ गए. इन्हें क्रिकेट की भलाई के बारे में सोचना चाहिए. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी.

