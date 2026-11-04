RCA प्रशासक भास्कर सावंत को बदलने की मांग वाली SLP खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेजा मामला
प्रशासक की ओर से दी गई दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया.
Published : November 4, 2026 at 8:33 PM IST
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए के प्रशासक आईएएस भास्कर ए. सावंत को बदलने की मांग वाली एसएलपी को खारिज कर दिया है. राजेंद्र सिंह और नागौर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर इस एसएलपी में प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्ट इन सभी मुद्दों की जांच करने और निर्णय करने में सक्षम है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करे.
याचिका में जिला क्रिकेट संघों को उनके समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रखे जाने पर भी एसएलपी में आपत्ति उठाई गई थी. इसमें कहा गया कि आरसीए में प्रशासक की जगह पर सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर जज या हाईकोर्ट के रिटायर सीजे को नियुक्त करे. वहीं, आरसीए के चुनाव व प्रशासनिक कार्यों के संबंध में भी अन्य निर्देश जारी करने का आग्रह किया था.
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सुनवाई के दौरान आरसीए प्रशासक की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भास्कर ए. सावंत की नियुक्ति के बाद उनके व्यक्तिगत आचरण के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है. उनकी नियुक्ति राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी को भंग करते हुए की थी और उनके प्रशासक रहते हुए आरसीए के चुनाव करवाए गए हैं.
प्रशासक की ओर से दी गई दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में आरसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उठाए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आरसीए के चुनाव परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका में निर्णय होने तक रोक लगाई थी.
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