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RCA प्रशासक भास्कर सावंत को बदलने की मांग वाली SLP खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेजा मामला

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए के प्रशासक आईएएस भास्कर ए. सावंत को बदलने की मांग वाली एसएलपी को खारिज कर दिया है. राजेंद्र सिंह और नागौर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर इस एसएलपी में प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्ट इन सभी मुद्दों की जांच करने और निर्णय करने में सक्षम है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करे.