ETV Bharat / state

गंभीर शिकायतों पर RCA एडहॉक कमेटी का बड़ा फैसला, भरतपुर जिला क्रिकेट संघ निलंबित

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया है. एडहॉक कमेटी का कहना है कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. जिसमें जिला क्रिकेट संघ के संचालन और बाहर के खिलाड़ियों को टीम में सलेक्शन से जुड़ा मुद्दा शामिल था. इसके बाद भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया गया है और तब तक राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी जिला संघ का कार्य संभालेगी.

एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी किया गया है. उन्होंने कहा कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं. शिकायतों में खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी, क्रिकेट गतिविधियों के संचालन में अनियमितताओं और युवा खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दे शामिल थे. इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए एडहॉक कमेटी ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया.