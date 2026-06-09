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गंभीर शिकायतों पर RCA एडहॉक कमेटी का बड़ा फैसला, भरतपुर जिला क्रिकेट संघ निलंबित

एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित यादव ने बताया कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

RCA Office bearers at press conference
आरसीए एडहॉक कमेटी की प्रेस वार्ता में पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 9:00 PM IST

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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया है. एडहॉक कमेटी का कहना है कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. जिसमें जिला क्रिकेट संघ के संचालन और बाहर के खिलाड़ियों को टीम में सलेक्शन से जुड़ा मुद्दा शामिल था. इसके बाद भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया गया है और तब तक राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी जिला संघ का कार्य संभालेगी.

एडहॉक कमेटी के संयोजक मोहित यादव ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी किया गया है. उन्होंने कहा कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं. शिकायतों में खिलाड़ियों के हितों की अनदेखी, क्रिकेट गतिविधियों के संचालन में अनियमितताओं और युवा खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दे शामिल थे. इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए एडहॉक कमेटी ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया.

इन शिकायतों पर किया निलंबन, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: नागौर जिला क्रिकेट संघ RCA से निष्कासित, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, खींवसर को चुनौती

4 सदस्यों वाली जांच कमेटी गठित: मोहित यादव ने कहा कि बच्चों और युवा खिलाड़ियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही एडहॉक कमेटी की प्राथमिकता है. पूरे मामले की जांच के लिए गठित समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), एक अधिवक्ता और एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे. यह समिति शिकायतों की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट एडहॉक कमेटी को सौंपेगी.

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DECISION BY RCA ADHOC COMMITTEE
SERIOUS COMPLAINTS AGAINST DCA
4 MEMBER INQUIRY COMMITTEE
भरतपुर जिला क्रिकेट संघ निलंबित
DCA BHARATPUR SUSPENDED

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