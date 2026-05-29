आरसीए एडहॉक कमेटी ने दिया स्पोर्ट्स काउंसिल को प्रपोजल, क्रिकेट मैच के लिए प्रति माह 4 लाख देने का प्रस्ताव
आरसीए की एडहॉक कमेटी ने प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को नियमित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है.
Published : May 29, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की एडहॉक कमेटी ने प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को नियमित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव से मुलाकात कर एसएमएस स्टेडियम में सालभर क्रिकेट आयोजन को लेकर विस्तृत प्रस्ताव सौंपा.
मोहित यादव ने बताया कि बैठक के दौरान आरसीए की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मुकाबलों के लिए खेल परिषद को एकमुश्त वार्षिक किराया दिया जाए. आरसीए ने इसके लिए प्रति माह 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा है. इस हिसाब से खेल परिषद को सालाना 48 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा.
यादव का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को लगातार बढ़ावा मिलेगा और मैच आयोजन की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगी. वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रत्येक मैच के आधार पर भुगतान किया जाता है.
अभी प्रति मैच इतना किराया : यादव ने बताया कि अभी बीसीसीआई टूर्नामेंट के मुकाबलों के लिए खेल परिषद को प्रति मैच 1 लाख रुपए किराया दिया जाता है, जबकि आरसीए अपने घरेलू और अन्य टूर्नामेंट के लिए प्रति मैच 50 हजार रुपए का भुगतान करता है. नई व्यवस्था लागू होने पर यह भुगतान मैच आधारित न होकर वार्षिक मॉडल पर होगा. प्रस्ताव में आरसीए ने यह भी कहा है कि स्टेडियम और ग्राउंड के बेहतर रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी संघ उठाएगा. इसके तहत ग्राउंड्समैन और मेंटिनेंस से जुड़े संसाधन आरसीए उपलब्ध करवाएगा, ताकि मैदान की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनी रहे.
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300 से अधिक मैच : अभी राजस्थान क्रिकेट संघ पूरे साल में तकरीबन 300 से अधिक मैच करवाता है. मोहित यादव का कहना है कि किराया अधिक होने से अधिकतर मुकाबले बाहर खेलने पड़ते हैं. इस प्रस्ताव से एसएमएस स्टेडियम में सालभर क्रिकेट गतिविधियां बढ़ सकती हैं. साथ ही घरेलू क्रिकेट, आयु वर्ग प्रतियोगिताओं और संभावित राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन को भी गति मिलेगी.