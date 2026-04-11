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आरसीए एडहॉक कमेटी बोली, 'आईपीएल की तर्ज पर शुरू करेंगे आरपीएल, चुनाव की भी तैयारी'

आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से बताया गया कि जिला क्रिकेट संघों को प्रतिमाह एक लाख रुपए दिए जाएंगे.

Important Meeting of the Ad Hoc Committee
एडहॉक कमेटी की अहम बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक में क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद स्पष्ट संकेत दिए गए कि आगामी तीन महीनों के भीतर RCA के चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आईपीएल के आयोजन को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सरकार का सहयोग करेगी. इसके लिए हमारे संसाधन आयोजन को लेकर उपलब्ध हैं. सरकार से बातचीत चल रही है.

आरपीएल आगामी छह महीनों में: उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य खेल परिषद को आईपीएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे गए हैं. इन पत्रों में RCA से अपेक्षित सहयोग और विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है, ताकि बड़े आयोजनों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके. एडहॉक कमेटी ने आगामी छह महीनों के भीतर राजस्थान प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिता आयोजित कराने की भी योजना बनाई है. कमेटी का कहना है कि इसका आयोजन आईपीएल की तर्ज पर होगा.

आरसीए करेगा क्रिकेटर्स के लिए अवॉर्ड फंक्शन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: एडहॉक कमेटी की बैठक में युवा खिलाड़ियों के लिए बड़े फैसले, अब क्रिकेट संचालन के लिए 1 लाख देगा RCA

जिला क्रिकेट संघों को 1 लाख की सहायता: उन्होंने बताया कि प्रदेश के क्रिकेटर्स के सम्मान के लिए मई के पहले सप्ताह में एक भव्य अवॉर्ड फंक्शन आयोजित किया जाएगा. वहीं RCA के भीतर अब सभी महत्वपूर्ण निर्णय तय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के आधार पर लिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही हो सके. वहीं जिला क्रिकेट संघों में चल रहे विवादों को भी प्राथमिकता से सुलझाने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल जिन जिला क्रिकेट संघों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसे जल्द समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा. साथ ही, प्रत्येक जिला क्रिकेट संघ को 1 लाख रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर क्रिकेट गतिविधियों को मजबूती मिल सके.

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