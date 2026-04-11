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आरसीए एडहॉक कमेटी बोली, 'आईपीएल की तर्ज पर शुरू करेंगे आरपीएल, चुनाव की भी तैयारी'

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी की अहम बैठक में क्रिकेट गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद स्पष्ट संकेत दिए गए कि आगामी तीन महीनों के भीतर RCA के चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आईपीएल के आयोजन को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन सरकार का सहयोग करेगी. इसके लिए हमारे संसाधन आयोजन को लेकर उपलब्ध हैं. सरकार से बातचीत चल रही है.

आरपीएल आगामी छह महीनों में: उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य खेल परिषद को आईपीएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे गए हैं. इन पत्रों में RCA से अपेक्षित सहयोग और विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है, ताकि बड़े आयोजनों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके. एडहॉक कमेटी ने आगामी छह महीनों के भीतर राजस्थान प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिता आयोजित कराने की भी योजना बनाई है. कमेटी का कहना है कि इसका आयोजन आईपीएल की तर्ज पर होगा.