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एडहॉक कमेटी की बैठक में युवा खिलाड़ियों के लिए बड़े फैसले, अब क्रिकेट संचालन के लिए 1 लाख देगा RCA

15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक राज्य के सभी जिला केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का फैसला.

एडहॉक कमेटी की बैठक
एडहॉक कमेटी की बैठक (Phjto)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 10:45 PM IST

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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की नवगठित एडहॉक कमेटी ने पदभार संभालते ही राज्य में क्रिकेट के विकास और युवा प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं. कमेटी ने स्पष्ट किया है कि वह खेल गतिविधियों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव ने बताया कि समिति के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, अर्जुन बेनीवाल और अरिष्ट सिंघवी राज्य के सभी जिलों में क्रिकेट के विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान देंगे.

साथ ही आगामी 2026-27 घरेलू सत्र से पहले खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे. आज आयोजित कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक राज्य के सभी जिला केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का फैसला किया गया है. इन शिविरों में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19 (पुरुष) और अंडर-15, अंडर-19 (महिला) वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

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आईपीएल में सहयोग: खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं देने के उद्देश्य से आरसीए ने जिला क्रिकेट संघों को दिए जाने वाले मानदेय में भी बड़ा इजाफा किया है. अब यह राशि 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों की सुविधाओं में सुधार होगा. वहीं, राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना और आरसीए एडहॉक कमेटी के बीच जयपुर में आईपीएल मुकाबलों के आयोजन को लेकर चर्चा हुई.

आरसीए ने टीम को आश्वस्त किया है कि वह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप आईपीएल आयोजन में हर स्तर पर सहयोग देगा. कमेटी जल्द ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से संपर्क कर जयपुर में आईपीएल के सफल आयोजन के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी.

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