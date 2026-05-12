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RCA एडहॉक ने पूर्व कन्वीनर को भेजा 24 लाख की रिकवरी नोटिस, कुमावत बोले- छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास

RCA एडहॉक ने पूर्व कन्वीनर कुमावत को भेजा रिकवरी नोटिस ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीन दयाल कुमावत को 24 लाख रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है. यह नोटिस RCA की ओर से 11 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें कुमावत पर संस्था के फंड के कथित अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है. एडहॉक कमेटी ने दावा किया है कि RCA के खातों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि दीन दयाल कुमावत ने कन्वीनर पद पर रहते हुए 24 लाख रुपये विभिन्न अधिवक्ताओं को कानूनी शुल्क के रूप में भुगतान किए. यह भुगतान सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ (DCA) से जुड़े कानूनी मामलों में किया गया था. RCA की एडहॉक कमेटी का कहना है कि किसी जिला क्रिकेट संघ से संबंधित विवाद या मुकदमेबाजी का खर्च वहन करना RCA की जिम्मेदारी नहीं है. समिति ने इन भुगतानों को अनधिकृत मानते हुए पूरी राशि कुमावत से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का निर्णय लिया है. नोटिस में कहा गया है कि यह राशि RCA के खातों में उनके नाम पर डेबिट की जाएगी. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुमावत का यह कदम प्रथम दृष्टया उनके पद के दुरुपयोग और RCA के धन के ऐसे उपयोग को दर्शाता है, जो संस्था के उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित नहीं है. पढ़ें : आरसीए एडहॉक कमेटी बोली, 'आईपीएल की तर्ज पर शुरू करेंगे आरपीएल, चुनाव की भी तैयारी' कानूनी कार्रवाई की चेतावनी : एडहॉक कमेटी ने दीन दयाल कुमावत को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर 24 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर RCA उनके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी. इसके अलावा DCA सवाई माधोपुर के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है. RCA ने स्पष्ट किया कि संस्था के फंड का उपयोग केवल क्रिकेट गतिविधियों के संचालन, प्रशासन और खेल के विकास के लिए किया जाना चाहिए. ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया : वहीं, मामले को लेकर डीडी कुमावत का कहना है कि मेरे विरुद्ध Rajasthan Cricket Association द्वारा जारी किया गया 24 लाख रुपये की रिकवरी का नोटिस पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण एवं मेरी छवि खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास है. मेरे 9 माह के कार्यकाल के दौरान मैंने RCA के हित में पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया.