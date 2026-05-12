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RCA एडहॉक ने पूर्व कन्वीनर को भेजा 24 लाख की रिकवरी नोटिस, कुमावत बोले- छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास

रिकवरी नोटिस को लेकर कुमावत ने कहा- छवि खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास है. जानिए पूरा मामला...

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RCA एडहॉक ने पूर्व कन्वीनर कुमावत को भेजा रिकवरी नोटिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 1:44 PM IST

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जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीन दयाल कुमावत को 24 लाख रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है. यह नोटिस RCA की ओर से 11 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें कुमावत पर संस्था के फंड के कथित अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है.

एडहॉक कमेटी ने दावा किया है कि RCA के खातों और वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि दीन दयाल कुमावत ने कन्वीनर पद पर रहते हुए 24 लाख रुपये विभिन्न अधिवक्ताओं को कानूनी शुल्क के रूप में भुगतान किए. यह भुगतान सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ (DCA) से जुड़े कानूनी मामलों में किया गया था.

RCA की एडहॉक कमेटी का कहना है कि किसी जिला क्रिकेट संघ से संबंधित विवाद या मुकदमेबाजी का खर्च वहन करना RCA की जिम्मेदारी नहीं है. समिति ने इन भुगतानों को अनधिकृत मानते हुए पूरी राशि कुमावत से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का निर्णय लिया है. नोटिस में कहा गया है कि यह राशि RCA के खातों में उनके नाम पर डेबिट की जाएगी. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुमावत का यह कदम प्रथम दृष्टया उनके पद के दुरुपयोग और RCA के धन के ऐसे उपयोग को दर्शाता है, जो संस्था के उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित नहीं है.

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कानूनी कार्रवाई की चेतावनी : एडहॉक कमेटी ने दीन दयाल कुमावत को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर 24 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर RCA उनके खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी. इसके अलावा DCA सवाई माधोपुर के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है. RCA ने स्पष्ट किया कि संस्था के फंड का उपयोग केवल क्रिकेट गतिविधियों के संचालन, प्रशासन और खेल के विकास के लिए किया जाना चाहिए.

ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया : वहीं, मामले को लेकर डीडी कुमावत का कहना है कि मेरे विरुद्ध Rajasthan Cricket Association द्वारा जारी किया गया 24 लाख रुपये की रिकवरी का नोटिस पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण एवं मेरी छवि खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास है. मेरे 9 माह के कार्यकाल के दौरान मैंने RCA के हित में पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया.

जिन कानूनी भुगतानों को आज मुद्दा बनाया जा रहा है, वे सभी भुगतान RCA एवं कन्वीनर के पद से जुड़े मामलों में किए गए थे. ये कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं थे. यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेरे 9 माह के कार्यकाल के दौरान अनेक अवैध समिति बैठकों में मेरी अनुपस्थिति में कई अवैध निर्णय लिए गए, जिनमें समिति के कई सदस्य शामिल थे, लेकिन उस समय किसी ने भी मेरे विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं उठाया. यदि उस समय सब कुछ समिति की जानकारी एवं सहमति से चल रहा था, तो आज केवल मुझे निशाना बनाना पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है.

भुगतानों की जानकारी सदस्यों को थी : कुमावत का कहना है कि सभी बैंक भुगतान अधिकृत प्रक्रिया के तहत किए गए थे. बैंकिंग लेन-देन में आशीष तिवारी एवं पिंकेश जैन पोरवाल हस्ताक्षर प्राधिकारी (Signing Authority) थे. दो चेक आशीष तिवारी द्वारा तथा तीन चेक पिंकेश जैन पोरवाल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे. इतना ही नहीं, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों एवं भुगतानों की जानकारी मौखिक रूप से समिति के सभी प्रमुख सदस्यों, जिनमें मोहित यादव एवं धनंजय सिंह को लगातार दी जाती रही थी.

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यदि RCA को आज यह भुगतान अवैध प्रतीत होते हैं, तो उस समय के हस्ताक्षर प्राधिकारी पिंकेश जैन पोरवाल एवं आशीष तिवारी को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए. साथ ही धनंजय सिंह एवं मोहित यादव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सभी भुगतानों एवं निर्णयों की जानकारी लगातार मौखिक रूप से दी जाती रही थी.

बदले की भावना : कुमावत ने यह भी कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान धनंजय सिंह, अरिशिष्ट सिंघवी एवं संपूर्ण जोधपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पर कार्रवाई एवं निलंबन किया गया था. आज वही लोग और उनके समर्थक बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, तथा वर्तमान समिति पर दबाव बनाकर मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं.

यहां यह तथ्य भी जानकारी में आना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय में एक अनाधिकृत लोगों द्वारा याचिका रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जयपुर के विरुद्ध लगाई गई थी, जिसमें मुख्य पक्ष RCA Ad-Hoc Committee को बनाया गया था. DCA सवाई माधोपुर तो मुख्य याचिका में पक्षकार ही नहीं तो किया गया भुगतान DCA सवाई माधोपुर का कैसे माना जा सकता है, यदि मेरे विरुद्ध इस प्रकार के झूठे एवं मानहानिकारक आरोप लगाए जाते रहे, तो मैं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR एवं मानहानि की कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा.

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